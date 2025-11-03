Anunciada oficialmente 'Godzilla -0.0' y con vídeo, la secuela de 'Godzilla MInus One'

La llamada hasta ahora como "Superproducción kaiju", al menos así aparecía en las solicitudes de voluntarios para filmar del 30 de agosto en adelante una nueva película de monstruos gigantes en Japón, ha resultado ser lo que todos esperábamos: la secuela de una de las mejores películas sobre Godzilla que hemos podido ver en sus 70 años de historia. Aunque no podemos decidirnos en si quedarnos con esta o con Shin Godzilla.

Sea como fuere, el largometraje dirigido por Takashi Yamazaki en 2023 fue un éxito y eso es indiscutible, llegando incluso a alzarse con el Oscar a los Mejores efectos visuales, siendo asimismo el mejor estreno en Estados Unidos para una película japonesa de acción real así como en el mayor estreno de una película en lengua extranjera de 2023.

Día 0

Tōhō, su productora, no es ajena a la notoriedad adquirida por Godzilla Minus One, o Godzilla -1, nombre dado por contar nuevamente la historia de origen del kaiju radioactivo, y por eso ha aprovechado el Godzilla Fest celebrado en Tokio para anunciar de forma oficial su continuación: Godzilla -0.0 (Godzilla Minus Zero).

La película volverá a estar escrita, dirigida y supervisada en efectos visuales por Takashi Yamazaki, con los VFX a cargo del estudio Shirogumi y la producción conjunta de Tōhō Studios y Robot, el mismo equipo responsable del éxito anterior. Según un comunicado, Godzilla -0.0 promete ser un nuevo hito dentro de la franquicia, retomando la estética, el tono y la profundidad emocional que caracterizaron a su predecesora.

Tras la debacle

Aunque de momento no se han revelado detalles sobre la trama ni fecha de estreno, el propio título deja entrever una posible reconstrucción o reinicio dentro de la llamada saga Minus.

Si Minus One situaba la acción en el Japón de la posguerra, mostrando a un país devastado que debía enfrentarse al monstruo como metáfora de su trauma colectivo, Minus Zero podría sugerir un paso más allá: un punto de partida simbólico en el que el propio mito de Godzilla se redefine desde sus cimientos.