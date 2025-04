La aplicación de la DGT que puede sacarte de un apuro esta Semana Santa

Una de las apps más útiles que puedes tener en tu móvil es miDGT. Se trata de la aplicación oficial de la Dirección General de Tráfico, cuya copia de tu carné de conducir resulta oficial, por lo que puedes mostrar así el carné a las autoridades. También facilita otras gestiones, como saber y abonar tus multas, solicitar cita previa en la DGT, pagar tasas, ver los resultados de tus exámenes de conducir o facilitar la gestión compartida del vehículo.

Debido a su gran utilidad, resulta recomendable llevarla en el móvil, especialmente en periodos vacacionales, como Semana Santa. Por ello, te mostraremos tanto cómo descargarla como todo lo que es capaz de hacer y de qué forma moverte por sus menús.

Qué es la app miDGT

Con miDGT la gestión de tu coche es mucho más simple DGT

Oficialmente, es definida como "una herramienta digital creada por la Dirección General de Tráfico (DGT)". En términos prácticos, se trata de una app gratuita para tener el carnet en tu smartphone de forma completamente oficial.

Sin embargo, también tiene otras funciones. Entre ellas destaca la realización de diversos trámites, como el abono de multas o la actualización de tu información como conductor. El objetivo de la app es que, desde la facilidad e inmediatez de tu móvil, resultes capaz de identificarte y relacionarte con la administración de tráfico.

Tu carnet y los papeles del coche, en el bolsillo

El carné de miDGT es oficial. Esto significa que, si estás en un control y te lo pide un guardia civil, lo puedes enseñar así. Las autoridades de tráfico te aconsejan llevar también el carné en formato físico, por si acaso, pero la app es válida.

Además, también incluye los otros papeles del coche:

Permiso de conducir del conductor

Permiso de circulación del vehículo

Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV)

Distintivo ambiental del vehículo

Entidad aseguradora actual y fechas de cobertura

Municipio fiscal en el que está domiciliado el vehículo

Conductor habitual

Más allá de los documentos: puntos, ITV, multas y más

Al margen del carné de conducir, en miDGT es posible acceder a otra información clave. Entre ella se encuentran los puntos que tienes disponibles, tus certificados de ITV, las multas que has abonado y las que tienes pendientes, o las notas de tus exámenes de la DGT.

Accede a toda tu información de la DGT desde la app miDGT

Otro de los aspectos más interesantes es poder llevar la documentación de vehículos que conduces habitualmente, aunque no sean suyos. De este modo, el conductor habitual no propietario podrá mostrar los documentos desde el móvil sin necesidad de llevarlos físicamente.

Gestiones rápidas: ¿qué puedes hacer sin ir a Tráfico?

Otro de los puntos fuertes de la app miDGT es la realización de distintos trámites, entre los que destacan:

Pago de multas : es posible consultar las multas que tienes y pagarlas desde la app.

Identificación de un conductor ante una infracción : el usuario puede señalar quién conducía el vehículo cuando ocurrió la infracción.

Cambio de domicilio de vehículos.

Pago de tasas para diversos trámites administrativos.

Generación de informes sobre el estado y las características de un vehículo.

Notificación de conductor habitual: así podrás informar a la DGT de quién conduce habitualmente el vehículo.

¿Por qué miDGT es tu mejor aliada antes de un viaje largo (como en Semana Santa)?

Llevar miDGT te permite ahorrar tiempo. No solo facilita las gestiones desde tu móvil, sino también acceder a toda tu información de la DGT desde este. Por lo tanto, si un día tienes que hacer algo, puedes hacerlo mediante la app.

También elimina la necesidad de llevar documentos físicos. Eso sí, la Dirección General de Tráfico continúa aconsejando llevarlos, especialmente si sales fuera de España.

Limitaciones importantes: lo que miDGT no hace

Realmente, con miDGT puedes hacer todo lo básico que necesitas. Eso sí, como hemos indicado anteriormente, continúa siendo recomendable llevar el carné en formato físico.

Esto se debe a dos motivos. El primero es que, si cruzas al extranjero, siempre es mejor llevar el respaldo físico. Por otro lado, la app necesita conexión a Internet para acceder a tus datos, y no en todos los puntos de la red vial española hay cobertura.

Cómo instalar miDGT y empezar a usarla

Puedes instalar miDGT en Android e iOS (iPhone). Ambos sistemas operativos cuentan con una aplicación nativa para ello.

Una vez la tengas instalada, deberás dar permiso para que pueda usarse en tu móvil. No te preocupes, apenas son dos pantallas en las que debes seleccionar la opción "Continuar", además de los típicos de cámara o localización.

Llegará un punto en el que te pedirá identificarte. Es algo que podrás hacer mediante dos opciones:

cl@ve

Datos personales

Ambas te identifican, pero suele resultar mejor hacerlo mediante cl@ve porque no se limitan ciertas funcionalidades. Además, para acceder con Datos personales, es imprescindible tener tu teléfono de contacto registrado en la DGT para que te llegue un SMS con el PIN de acceso.

Dentro de la opción cl@ve dispones de tres formas de acceso:

Certificado electrónico

Cl@ve PIN

Cl@ve permanente

No se tardan más de 2 minutos en poder usarla miDGT

Lo cierto es que acceder resulta bastante rápido y sencillo. En mi caso, las veces que la he descargado lo hice mediante Cl@ve PIN, que simplemente requiere introducir tu número de DNI y la fecha de caducidad de este. Te llegará un SMS al móvil con un código que tendrás que introducir. Tras ello, ya estarás dentro.

Ojo, porque en la primera ocasión que intenté entrar, la app se bloqueó y no me dejó en el momento. Lo intenté más tarde y ahí sí funcionó, así que no hubo mayor problema. Si te sucede, cierra la app y vuelve a identificarte.

Una vez hayas accedido por primera vez, podrás ver tu identificación y moverte por sus menús. En la esquina superior derecha de la app observarás tres líneas que debes pulsar para que se despliegue el menú.

Desde dicho menú podrás ver todos tus vehículos, las multas que tienes pendientes o abonadas, tus trámites, las tasas pagadas o por pagar, solicitar cita previa, etc. En definitiva, miDGT es una de esas apps imprescindibles que debes llevar en el móvil si conduces.

Por último, las siguientes veces que accedas, no tendrás que introducir el código PIN ni iniciar sesión como si fuera la primera vez. En esos casos, te servirá la identificación facial o por huella dactilar de tu móvil, para que el acceso resulte mucho más rápido.