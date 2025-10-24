Apple, condenada a pagar 1.700 millones de euros: la multa histórica que acaba con la tasa del 30% de la App Store

Apple ha sido condenada a pagar hasta 1.500 millones de libras (aproximadamente 2.010 millones de dólares o 1.700 millones de euros) en una demanda colectiva en el Reino Unido. El Tribunal de Apelación de la Competencia del Reino Unido falló que la compañía abusó de su posición dominante al imponer comisiones excesivas e injustas a los desarrolladores.

Esta es la primera demanda de acción masiva en el país contra Apple, y ha sido presentada en nombre de 20 millones de propietarios de iPhone y iPad en el Reino Unido. La demanda argumentaba que el recorte estándar del 30% de Apple en todas las compras de la App Store era excesivo.

Una victoria para usuarios y desarrolladores

La sentencia declara que los usuarios del Reino Unido tienen derecho a recibir una indemnización. Si todos los demandantes reclaman su parte, la compensación se calcularía en unas 75 libras por persona.

Esta decisión llega en un momento delicado para Apple. La compañía ya ha enfrentado multas y demandas en otras regiones por sus políticas en la App Store:

Epic Games : a principios de este año, Apple perdió una larga batalla legal en Estados Unidos contra Epic Games, lo que la obligó a flexibilizar sus normas sobre los procesadores de pagos de terceros

: a principios de este año, Apple perdió una larga batalla legal en Estados Unidos contra Epic Games, lo que la obligó a flexibilizar sus normas sobre los procesadores de pagos de terceros Unión Europea (DMA): aunque Apple implementó cambios en sus políticas para cumplir con la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE, los reguladores consideraron que las medidas eran insuficientes y siguieron imponiendo multas. Apple apeló una multa de 580 millones de dólares en julio, insistiendo en que sus restricciones eran esenciales para la seguridad del dispositivo. Finalmente, se llegó a un acuerdo.

La crítica a la "tasa Apple" y a las restricciones de la App Store ha unido a desarrolladores como Meta y Spotify, que han formado una coalición para desafiar lo que describen como un duopolio de software móvil.

Apple ya ha prometido que apelará la sentencia, pero esta decisión marca un hito legal significativo que podría poner fin a la comisión del 30% en uno de sus mercados más importantes.