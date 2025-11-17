Tim Cook podría dejar de ser CEO de Apple tan pronto como el año que viene. ¿Quién será su sucesor?

Hace algunas semanas empezó a sonar con fuerza quién podría ser el sucesor de Tim Cook, actual CEO de Apple. De hecho, ha sido el propio Cook quien, en más de una entrevista, ha confirmado que tiene listo un plan de sucesión por lo que pueda pasar, pero que pretende seguir al frente de Apple unos cuantos años más.

Un reciente reporte del Financial Times asegura que la compañía se está preparando para la retirada de Tim Cook como CEO de Apple tan pronto como el año que viene. Según el informe, tanto la junta directiva como los altos ejecutivos de la compañía están intensificando los preparativos para que Cook entregue las riendas.

¿Quién será el sucesor de Tim Cook como CEO de Apple?

John Ternus, vicepresidente senior de hardware de Apple Apple

Lo más interesante de todo es que podríamos tener un anuncio al respecto muy pronto. Aunque el informe indica que es poco probable que se anuncie al sucesor de Tim Cook antes de los resultados financieros del mes de enero, un anuncio a principios de año permitiría una transición sin problemas antes de la conferencia anual de desarrolladores en la que Apple presentará iOS 27 y el resto de versiones de sus sistemas operativos.

Eso sí, el reporte también indica que los planes actuales podrían cambiar, ya que, pese a que Tim Cook ha cumplido 65 años este año, no ha mostrado intención de dejar de dirigir la compañía. De hecho, ha dicho más de una vez que quiere seguir unos cuantos años más. Hay que tener en cuenta que todavía quedan muchos productos interesantes por lanzarse y sería raro que no los presentase él, como el iPhone del 20.º aniversario o las gafas de realidad aumentada.

En cuanto al sucesor de Tim Cook, todo apunta a que podría ser John Ternus, actual vicepresidente senior de hardware de la compañía. En los últimos meses ha ido ganando protagonismo y ha presentado productos muy importantes en las recientes presentaciones, como los Mac con chip M4 o el iPhone Air, el modelo más fino de la historia lanzado por Apple que, pese a no estar teniendo buenas ventas, es una auténtica obra de ingeniería.

Por último, el informe destaca que en ningún caso se pretende suceder a Tim Cook por un mal rendimiento de la compañía. Los últimos resultados de Apple han sido muy buenos y los próximos lo serán todavía más, ya que incluirán las ventas de la serie iPhone 17, unos dispositivos que, al contrario del modelo Air, han superado todas las expectativas.