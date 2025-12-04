Alan Dye, uno de los padres del nuevo diseño de iOS 26, se marcha a Meta

Alan Dye, vicepresidente senior de diseño de interfaz en Apple y uno de los padres del nuevo diseño de iOS 26 conocido como Liquid Glass, dejará la compañía para unirse a Meta. Dye será el próximo director de diseño de Meta a partir del 31 de diciembre y ayudará a la empresa a centrarse más en el hardware de consumo.

Esta no es la única marcha de Apple anunciada esta semana, ya que John Giannandrea, quien ocupaba el puesto de vicepresidente de IA dentro de la compañía, se retirará en primavera de 2026. Hasta entonces desempeñará un papel de asesor, mientras que Amar Subramany, responsable de IA en Microsoft, ocupará su puesto.

Una fuga de cerebros que empieza a ser preocupante

En una misma semana Apple ha perdido a dos piezas clave de sus equipos, ya que Alan Dye es uno de los impulsores de la nueva línea de diseño de los sistemas operativos de la compañía conocida como Liquid Glass. Sin embargo, las marchas de Giannandrea y Dye no son las únicas que ha sufrido Apple este año, ya que uno de los padres del diseño del iPhone Air o el jefe de modelos de IA de la compañía también han anunciado su salida.

La mayoría de los talentos que Apple ha perdido se han ido a Meta, que está realizando fichajes muy agresivos de la competencia. Pero también se están marchando a io, la nueva startup de Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, que ha adquirido OpenAI con el objetivo de crear hardware basado en inteligencia artificial.

Alan Dye llegó a Apple en 2006 y se unió al equipo de marketing como director creativo. Luego pasó a formar parte del equipo de diseño de interfaz de Jony Ive y ayudó en la creación de iOS 7, la primera versión del sistema operativo que supuso un cambio de interfaz importante. Recientemente ha sido una pieza clave en el desarrollo de visionOS, el sistema operativo del Apple Vision Pro, así como de Liquid Glass, el nuevo material de diseño de los sistemas operativos de Apple.

El sustituto de Dye será Stephen Lemay, quien se unió a Apple hace 25 años y es experto en diseño. En declaraciones a Bloomberg, el CEO de Apple, Tim Cook, ha alabado al nuevo vicepresidente de diseño y el trabajo que ha realizado Dye durante toda su trayectoria en la compañía. Otra pérdida importante que sufre Apple este año. Veremos si esta fuga de cerebros continúa o si la compañía logra retener a sus talentos.