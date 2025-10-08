Apple habría alcanzado un acuerdo para retransmitir la Fórmula 1 en Apple TV+

Apple TV+ es un servicio en auge que no para de sumar series y películas de gran calidad. Además, desde hace un tiempo, retransmite la liga de fútbol estadounidense y pronto podría hacer lo mismo con la Fórmula 1. Según el periodista John Ourand, Apple habría llegado a un acuerdo para empezar a retransmitirla a partir de la próxima temporada.

Este acuerdo se anunciaría por todo lo alto: el próximo 19 de octubre durante el Gran Premio de Austin. Una cita con mucho simbolismo, ya que se celebra en el estado de Texas, donde nació y creció Tim Cook, CEO de Apple. De confirmarse, sería un paso muy importante para la plataforma, que ganaría visibilidad y peso en el sector del streaming deportivo.

Apple se habría quedado con los derechos de transmisión de la Fórmula 1

El acuerdo se habría cerrado en 150 millones de dólares anuales, una cifra muy superior a los 90 millones que paga actualmente ESPN, la poseedora de los derechos. Gracias a este movimiento, Apple TV+ se haría con la exclusividad de las retransmisiones, consolidando así su apuesta por el deporte.

Todo apunta a que Apple seguiría la misma estrategia que con la MLS, ofreciendo un paquete adicional de suscripción dentro de Apple TV+ para acceder a las carreras. Esto le permitiría atraer nuevos suscriptores, aunque es probable que los usuarios actuales puedan beneficiarse de algún tipo de descuento.

Este acuerdo habría tardado en cerrarse porque Apple buscaba precisamente esa exclusividad, algo complicado debido a la existencia de F1 TV, el servicio propio de Liberty Media. Sin embargo, el interés de Apple por la Fórmula 1 viene de lejos y ahora parece más cerca que nunca de hacerse realidad.

Inicialmente se esperaba que el anuncio llegara durante la presentación de los iPhone 17, especialmente después del estreno en Apple TV+ de una película inspirada en este deporte. Finalmente, todo indica que el Gran Premio de Austin del 19 de octubre será el escenario elegido para hacerlo oficial.