Los guionistas de 'Ted Lasso' y 'Black Mirror' se unen en este nuevo drama romántico exclusivo de Apple TV+

En los últimos años, el panorama televisivo ha cambiado notablemente, y lo ha hecho gracias a guionistas que nos han brindado historias tan originales como bien contadas. Brett Goldstein, además de actor en Ted Lasso, ha demostrado un notable talento como escritor, dotando de sensibilidad y humor a una de las series más premiadas y queridas de Apple TV+. Por otro, William Bridges, ganador de un Emmy gracias a su trabajo en Black Mirror, ha sabido explorar los dilemas éticos y tecnológicos más oscuros de nuestra sociedad.

Dos perfiles creativos con estilos aparentemente opuestos que ahora han decidido unir fuerzas para una nueva propuesta que busca emocionar al público desde una perspectiva diferente.

Siempre lo han sabido

Apple ha presentado el tráiler de All of You, que en nuestro territorio conoceremos como Contigo, todo, un drama romántico que llegará en exclusiva a Apple TV+ el próximo 26 de septiembre de 2025. La película cuenta con un reparto encabezado por el propio Goldstein e Imogen Poots, acompañados por Steven Cree, Zawe Ashton y Jenna Coleman, y supone además el debut en la dirección de William Bridges.

La historia nos presenta a Simon (Goldstein) y Laura (Poots), mejores amigos desde la universidad. Sus vidas toman caminos distintos cuando ella decide someterse a un test capaz de identificar a su alma gemela, dejando de lado los sentimientos no expresados que siempre existieron entre ambos.

A lo largo de los años, sus caminos se cruzan y se separan, pero la sensación de haber dejado escapar algo único permanece. El dilema que plantea Contigo, todo es claro: ¿merece la pena arriesgarlo todo para recuperar un amor latente o es mejor aceptar el destino que marca la vida?

El filme promete un equilibrio entre lo conmovedor y lo divertido, explorando si realmente una sola persona puede llegar a serlo todo en la vida de alguien. Contigo, todo está producida por Ryder Picture Company con Aaron Ryder y Andrew Swett como responsables principales, mientras que Bridges y Goldstein participan también como productores.