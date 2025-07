Apple Music celebra sus 10 años regalándote una playlist de tus canciones más escuchadas

Esta semana se cumple una década del lanzamiento de Apple Music y Apple quiere celebrarlo por todo lo alto con el anuncio de un nuevo completo para artistas y espacios dedicados a la creación de contenido audiovisual. Pero no solo eso: la compañía también ha querido que los suscriptores del servicio formen parte de la celebración con el lanzamiento de una lista de reproducción con las canciones que más han escuchado en la plataforma.

Bajo la marca Replay, Apple ha lanzado una playlist con aquellas canciones que más has reproducido durante el tiempo que llevas suscrito a Apple Music. Replay es una experiencia mensual que te permite descubrir qué canciones y artistas has escuchado más cada mes desde la propia app, recopilando estos datos para ofrecerte un resumen anual a finales de año.

Una lista para disfrutar de tus canciones favoritas (y más sorpresas)

Bajo el nombre Replay: tus canciones favoritas, esta lista de reproducción incluye las canciones que más has escuchado durante el tiempo que lleves suscrito a Apple Music. Si, como yo, eres suscriptor desde el lanzamiento del servicio, tendrás una playlist con tus canciones más escuchadas de los últimos diez años.

La lista cuenta con 100 canciones, lo que se traduce en unas seis horas de música muy especial en las que, probablemente, redescubrirás canciones que hacía tiempo que no escuchabas. Para acceder a ella, basta con entrar en la sección Inicio de la app Música, donde aparecerá destacada.

Otra de las novedades por el décimo aniversario de Apple Music se encuentra en la sección Radio, una de las piezas clave de la plataforma desde sus inicios. Apple Music Radio ofrecerá una semana especial del 30 de junio al 7 de julio, de 6 a 8 am PST (2 pm a 4 pm en España), con Zane Lowe y Ebro Darden en el programa Don’t Be Boring: The Birth of Apple Music Radio.

Por si fuera poco, la semana especial de Apple Music Radio incluirá:

8 am – 4 pm PST (4 pm – 12 am España): Especial “10 años de Apple Music” en Apple Music 1, repasando historias, momentos destacados de artistas, lanzamientos y eventos clave.

4 pm – 7 pm PST (12 am – 3 am España): Transmisión en vivo con un elenco de artistas para celebrar en directo la década de Apple Music.

Además, a partir de hoy, 1 de julio, se comenzarán a revelar las 500 canciones más reproducidas en Apple Music durante la última década. Cada día se anunciarán 100 canciones hasta el 5 de julio, cuando se publicará una playlist con todas ellas bajo el nombre “10 años de Apple Music: canciones top”.