Apple ya tendría elegido al sucesor de Tim Cook: la compañía tiene muy claro quién será su próximo CEO

¿Alguna vez te has parado a pensar quién tomará el relevo de Tim Cook al frente de Apple? Aunque ha hecho un trabajo increíble durante estos años, guiando a la compañía hasta lo más alto, lo cierto es que el tiempo pasa para todos… y su retiro no parece tan lejano. Cook ha repetido en varias ocasiones que no tiene intención de dejar el puesto por ahora, pero también ha admitido que existe un plan de sucesión preparado para cuando llegue el momento.

De esto mismo ha hablado Mark Gurman en su última newsletterPower On. El conocido analista de Bloomberg asegura que Apple tiene muy claro quién será el próximo CEO: John Ternus, actual vicepresidente senior de hardware y una de las figuras más importantes dentro de la compañía.

Joven, con experiencia y uno de los grandes responsables del iPhone, el iPad y el Mac

En el centro de ese plan de sucesión estaría Ternus, quien lleva más de dos décadas en Apple —entró en 2001— y ha estado al frente de lanzamientos clave como los del iPhone, el iPad o el Mac. Su perfil gusta tanto dentro como fuera de la compañía, y su nombre suena con fuerza como el sucesor natural de Tim Cook.

A sus 50 años, Ternus combina experiencia, visión de producto y una forma de liderazgo que muchos comparan con la de Steve Jobs. No es casualidad que en los últimos meses Apple le haya dado un papel mucho más visible. Él fue quien presentó el nuevo iPhone Air en septiembre y también representó a la compañía en el evento que se celebró en Londres.

Mientras tanto, Tim Cook, que cumplirá 65 años el mes que viene, planea seguir al frente al menos cinco años más. Pero cuando llegue la hora del relevo, todo apunta a que Ternus estará listo. Su edad juega a su favor: con unos 55 años cuando Cook se retire, podría liderar Apple durante más de una década, aportando la estabilidad que tanto valora la compañía.

Eso sí, este cambio no llegaría solo. Según Gurman, Apple también está preparando una renovación interna más amplia: Jeff Williams, su actual jefe de Operaciones, dejará el cargo a finales de este año, marcando el inicio de una nueva etapa en la dirección de la empresa.