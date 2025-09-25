Apple responde al ‘Scratchgate’: así explica la compañía las marcas en los iPhone 17 Pro

Pese a que no hace ni una semana que Apple lanzó la serie iPhone 17, ya están apareciendo los primeros problemas con los nuevos modelos. Por un lado, se ha descubierto un posible error con la conexión Wi-Fi que tendría como culpable al Apple Watch, así como una baja durabilidad del aluminio de los modelos Pro, que estarían presentando marcas con facilidad.

Aunque la resistencia del iPhone Air está sorprendiendo en todos los tests de durabilidad a los que se le está sometiendo, los modelos Pro de algunos clientes y los de exposición de los Apple Store parecen presentar arañazos y marcas en el aluminio en ciertos casos. Bautizado ya como el ‘Scratchgate’, las redes sociales se han llenado de vídeos y fotos mostrándolo, lo que ha obligado a Apple a responder.

Esta es la razón por la que algunos iPhone 17 Pro están presentando arañazos y marcas

Desde el lanzamiento de los iPhone 17, las redes sociales se han llenado de fotografías y vídeos que muestran la facilidad con la que los nuevos modelos estarían presentando marcas o arañazos, en especial las unidades de exposición de las tiendas. Dichas unidades tienen en común que las marcas se pronuncian más en la zona del MagSafe, y eso tendría una explicación.

Tal y como indica el medio especializado en Apple, 9to5Mac, la compañía les ha explicado que dichas marcas se deben a que las bases de carga MagSafe que hay en los Apple Store son muy antiguas y están muy desgastadas. De hecho, la compañía afirma que las marcas que se ven no son arañazos en sí, sino más bien transferencias de material que se pueden limpiar sin problemas.

Pese a que han aparecido muchas imágenes y vídeos de modelos de iPhone 17 Pro con arañazos, en especial el modelo de color azul oscuro, el youtuber especialista en pruebas de resistencia de dispositivos, JerryRigEverything, ha explicado que el aluminio de los iPhone 17 Pro es resistente, pero la parte del módulo de cámara no tanto y que podría arañarse con el paso del tiempo y el uso.

Apple también ha señalado a 9to5Mac que el nuevo módulo de cámaras de los iPhone 17 Pro, conocido como plateau, tiene las mismas características que el aluminio presente en otros dispositivos como los MacBook. Eso sí, la compañía afirma que, con el tiempo y dependiendo del uso, podrían llegar a verse marcas de desgaste o abrasiones.