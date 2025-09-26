El Apple Watch ahora puntúa tu sueño: descubre cómo funciona la nueva herramienta de watchOS 26

Apple sigue mejorando las funciones de salud del Apple Watch con la llegada de watchOS 26, una actualización que introduce una herramienta muy esperada: la calidad del sueño. Esta novedad llega junto a los Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y Apple Watch SE 3, aunque también estará disponible en modelos anteriores, desde el Series 6 en adelante.

La función analiza tus noches y cada mañana te ofrece una puntuación del 0 al 100 basada en tres parámetros clave: duración, hora de acostarse e interrupciones. Además, crea tendencias y permite revisar tu descanso de manera retrospectiva. Una nueva herramienta que se suma al creciente conjunto de funciones centradas en la salud y que refuerza el papel del Apple Watch como uno de los mejores relojes inteligentes para el bienestar.

Calidad del sueño: todas las mañanas una puntuación para que sepas cómo has dormido

Esta novedad, presentada junto a los nuevos Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y Apple Watch SE 3, es compatible con todos los modelos que pueden tener watchOS 26, es decir, desde el Apple Watch Series 6 en adelante. La función de calidad del sueño muestra cada mañana una puntuación de 0 a 100 en función de varios parámetros.

Estos parámetros son tres: duración, que se puntúa de 0 a 50; hora de acostarse, que se puntúa de 0 a 30; e interrupciones, que se puntúan de 0 a 20. Según los datos recogidos durante la noche, la puntuación será más alta o más baja. Las puntuaciones se dividen en niveles: Excelente, Buena, Aceptable, Baja o Muy baja.

Calidad del sueño del Apple Watch Difoosion

Además de la puntuación de sueño, tanto en la app del Apple Watch como en la app Salud del iPhone podrás ver gráficas, las horas dormidas y las diferentes fases del sueño. La nueva función de calidad del sueño va más allá, ya que no solo es compatible con el Apple Watch, sino también con cualquier reloj compatible con la app Salud.

Otro aspecto a tener en cuenta es que es retrospectiva, lo que significa que asignará una puntuación a todas las sesiones de sueño registradas anteriormente, para que puedas ver cómo has dormido en el pasado y se puedan crear tendencias. Esta novedad se suma a las notificaciones de hipertensión, que también han llegado a más modelos, además de los nuevos, como los Apple Watch Series 10, Series 9 o Ultra de segunda generación.