Todos los modelos de Apple Watch compatibles con watchOS 26

Año tras año, Apple actualiza el software de todos sus productos de hardware para mantener impecable su funcionamiento, para blindar su seguridad y para seguir incorporando mejoras que incrementen el nivel de la experiencia de usuario. Este año no ha sido una excepción, Apple ha presentado iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, tvOS 26, watchOS 26 y visionOS 26.

Desde Apple decidieron que, a partir de ahora, todos sus sistemas operativos recibirían la nomenclatura "26", en referencia al año 2026, durante el cual la compañía seguirá acomodando cada actualización. De tal modo que lo que iba a ser iOS 19 pasa a ser iOS 26 y lo que sería watchOS 13 pasará a ser watchOS 26.

Cuando se lanza oficialmente watchOS 26

Normalmente, entorno al mes de junio, la firma californiana dirigida por Tim Cook celebra su evento WWDC. Una conferencia especialmente creada para desarrolladores en la que Apple presenta todas las novedades de software para los sistemas operativos de su catálogo de productos.

No obstante, watchOS 26 no estará listo hasta mediados del mes de septiembre. Hasta entonces, Apple estará publicando diferentes actualizaciones de software beta para corregir posibles errores y mejorar la estabilidad del sistema.

Todas las novedades de watchOS 26

La entrada en escena del material Liquid Glass ha revolucionado por completo la forma en la que vemos e interaccionamos con el iPhone, el iPad, el Mac, el Apple Watch y otros dispositivos de electrónica de la firma de Cupertino.

Apple ha rediseñado desde cero muchos de los elementos presentes en la interfaz de usuario de watchOS 26, aunque la nueva estética no está tan extendida en el Apple Watch como lo está en otras plataformas como iOS 26.

watchOS 26 y su nuevo diseño Apple

El nuevo diseño para watchOS 26 ha llegado a los grupos inteligentes, a los botones del Centro de Control y a los controles de reproducción.

La pantalla de bloqueo del Apple Watch acoge la bienvenida de la nueva tipografía dinámica de iOS 26 y iPadOS 26, ofreciendo un mayor nivel de personalización y redimensionado.

El lanzamiento de watchOS 26 también viene acompañado por un nuevo asistente virtual con inteligencia artificial para los entrenamientos llamado Workout Buddy. Finalmente, la actualización de watchOS 26 también introduce la aplicación Notas, filtros para las llamadas de números desconocidos, valoración del sueño, fondos de pantalla para Mensajes y mejoras en Entreno.

Modelos de Apple Watch compatibles con watchOS 26

Apple anunció que todos los relojes Apple Watch capaces de instalar y ejecutar watchOS 11 también serían compatibles con watchOS 26. Por lo tanto, ningún modelo de Apple Watch se quedará fuera este año.

Apple Watch SE (2ª generación)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra (2ª generación)

Hasta aquí todo lo que necesitas saber sobre watchOS 26 y qué modelos de Apple Watch ofrecen soporte para la descarga e instalación de esta histórica actualización de software.

Pero recuerda que actualmente watchOS 26 sigue en fase beta, por lo que su estructura interna puede contener errores y problemas de estabilidad.