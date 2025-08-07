Así es el Halo Knight T107 Max, el patinete eléctrico que ha sido interceptado en Torrevieja circulando a 135 km/h

La preocupación por la masificación de los patinetes eléctricos está a la orden del día. Rara es la jornada en la que no sale a la luz alguna información que implique a este tipo de dispositivos de movilidad, y fruto de ello la administración central ya ha movido pieza para regular su presencia en los espacios públicos, siguiendo las directrices marcadas por la Unión Europea.

Entre ellas, se establece la obligatoriedad de contar con un seguro a partir de enero del año próximo, tal como recoge tras la reforma del pasado día 5 de agosto de la Ley de Responsabilidad Civil y del seguro de vehículos a motor publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Cinco veces más rápido de lo permitido

Una norma que pretende limitar situaciones tan peligrosas como las que se han vivido de manera reciente en la localidad alicantina de Torrevieja, donde las autoridades tuvieron que dar el alto a un joven que circulaba nada más y nada menos que a 135 kilómetros por hora con su patinete eléctrico, con el consiguiente peligro tanto para su integridad como para la del resto de personas.

Los Vehículos de Movilidad Personal (MVP) son una solución adecuada para un número notable de usuarios que carecen de otro medio de transporte y optan por aparatos como los patinetes eléctricos para su desplazamiento. Sucede que la velocidad máxima establecida para ellos es de 25 kilómetros por hora, con lo que los riesgos de circular a una velocidad que quintuplica dicho límite son más que evidentes.

El joven interceptado por las autoridades de Torrevieja a 135 kilómetros por hora llevaba un patinete eléctrico de la marca Halo Knight, concretamente el modelo T107Max 72V 8000W 50AH Scooter Eléctrico De Motor Dual cuyo precio de venta son 2.999 euros en el sitio oficial de la compañía.

Se trata de un vehículo con dos motores de 4000W que suman una potencia total de 8000W (cuando lo máximo permitido por ley son 1000W) que según las especificaciones de la firma puede alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 100-120 km/h (la velocidad real variará según el peso del conductor y las condiciones de la carretera, tal como aclara).

Los agentes locales captaron a este vehículo en la Avenida de la Purísima de Torrevieja y al darle el alto por el exceso de velocidad vieron que se trataba de un vehículo sin homologación de la Unión Europea, lo que apunta a una importación procedente del mercado asiático.

El Halo Knight T107Max 72V 8000W 50AH Scooter Eléctrico De Motor Dual, construido con aleación de aluminio y que monta neumáticos inflables todoterreno Tuovt de 14 pulgadas con frenos hidráulicos delanteros y traseros y freno eléctrico y suspensiones delantera y trasera, además de amortiguador de dirección suma un peso bruto de 93 kilogramos, con lo que unido a la velocidad a la que fue detectado las consecuencias de un accidente serían catastróficas.

Los Vehículos de Movilidad Personal (MVP) como los patinetes eléctricos tienen una velocidad máxima permitida como ya hemos indicado de 25 kilómetros por hora y todo lo que sea rebasarla, por mucho que firmas como Halo Knight doten a sus vehículos con capacidades que superen los 100 kilómetros por hora, implica quebrantar una normativa que comienza a ponerse seria con los patinetes eléctricos.