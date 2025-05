Ben Goertzel, CEO tecnológico: "La IA sustituirá el 80% de los empleos humanos en los próximos años"

Uno de los principales temores del imparable avance de la Inteligencia Artificial (IA) es que elimine una gran cantidad de los puestos de trabajo actuales y esto es algo que ya llevan tiempo vaticinando los grandes expertos en tecnología. Así, hace casi un año y medio, Mustafa Suleyman, el co-fundador de DeepMind (el laboratorio de IA de Google) ya predijo que la IA nos iba a sustituir a todos en el trabajo y, más recientemente, el filántropo y cofundador de Microsoft Bill Gates reveló que la IA va a transformar el trabajo "de una manera drástica".

Pues bien, ahora Ben Goertzel, uno de los principales gurús de la IA ha afirmado que esta reemplazará hasta al 80 % de los trabajos humanos a lo largo de estos próximos años.

Durante una entrevista realizada en el marco del evento 'Web Summit' que se ha celebrado recientemente en Rio de Janeiro, el experto en Inteligencia Artificial y fundador de SingularityNET, el grupo de investigación que nació para crear la llamada "Inteligencia Artificial General" o AGI (por sus siglas en inglés), una IA con capacidades cognitivas humanas, aseguró, al ser preguntado si la IA es una amenaza para el empleo, que esta podría reemplazar hasta el 80 % de los trabajos humanos en los próximos años.

En concreto, Goertzel afirmó lo siguiente:

Asimismo, el investigador estadounidense-brasileño también quiso aclarar que no cree que la IA sea una amenaza para los puestos de trabajo actuales, sino más bien algo beneficioso para los trabajadores, ya que él cree que esta es una oportunidad para que las personas se liberen de trabajos rutinarios y encuentren actividades que sean más significativas para sus vidas.

En este sentido, Goertzel explicó que tecnologías de IA como ChatGPT podrían automatizar una gran parte de los empleos actuales, especialmente aquellos que implican tareas repetitivas o administrativas, pero también reconoció que el periodo de transición nos obligaría a afrontar una serie de desafíos sociales importantes, ya que los empleos podrían empezar a desaparecer antes de que la sociedad estuviera preparada para adaptarse a todos estos cambios.

En otro orden de cosas, consultado acerca de la necesidad de una posible pausa de 6 meses en la investigación de la AGI (Inteligencia Artificial General) que defienden algunos expertos del sector, Goertzel indicó que está en contra de esta medida porque no cree que los sistemas de IA actuales sean capaces de realizar racionamientos complejos como los de un ser humano, ya que no pueden generar información nueva que vaya más allá de sus datos de entrenamiento.

No creo que debamos hacer una pausa porque sea como una IA sobrehumana peligrosa... Se trata de sistemas de IA muy interesantes, pero no son capaces de convertirse en inteligencias generales de nivel humano, porque no pueden realizar razonamientos complejos en varias fases, como los que se necesitan para hacer ciencia. No pueden inventar cosas nuevas fuera del alcance de sus datos de entrenamiento.