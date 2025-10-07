Bill Gates, co-fundador de Microsoft, con inquietud y preocupación por las nuevas tecnologías: "Podrían convertirse en el catalizador de un conflicto de proporciones devastadoras"

El multimillonario y filántropo estadounidense Bill Gates se ha convertido en una de las voces más autorizadas acerca de los riesgos del avance de la Inteligencia Artificial (IA), ya que durante estos últimos años ha lanzado una serie de advertencias acerca de las iniminentes amenzas de esta innovadora tecnología.

Así, si hace unos meses Gates afirmó que dentro de 10 años _"la mayoría de las tareas humanas podrán ser realizadas por inteligencia artificial"_, ahora se han puesto de actualidad unas declaraciones del fundador de Microsoft realizadas hace un año en las que asegura que las nuevas tecnologías "podrían convertirse en el catalizador de un conflicto de proporciones devastadoras".

Bill Gates nos avisa de una nueva "Gran guerra" debido a la IA y otros factores sociopolíticos

En una entrevista para el programa ‘Make It’ de la cadena estadounidense _CNBC_ emitida en septiembre del 2024, Bill Gates aseguró que la carrera por dominar la Inteligencia Artificial, las crecientes tensiones geopolíticas y los conflictos comerciales entre las potencias mundiales podrían desencadenar una crisis global de proporciones astronómicas que podría desembocar en una nueva guerra a gran escala.

Muchos disturbios en el mundo actual podrían desencadenar una guerra importante

Estas declaraciones de Bill Gates resuenan con más fuerza en la actualidad debido a una serie de conflictos que amenazan la paz mundial como la guerra entre Rusia y Ucrania, el genocidio que está cometiendo Israel con el pueblo palestino y los constantes enfrentamientos entre Estados Unidos y China respecto a los aranceles y los acuerdos comerciales.

Según Gates, además de estas tensiones geopolíticas, otra de las causas de una nueva "Gran guerra" podría ser la ambición tecnológica de las grandes potencias mundiales, ya que estas compiten actualmente en áreas como la Inteligencia Artificial General (AGI), la computación cuántica, la Energía nuclear o la fabricación de semiconductores.

Si evitamos una gran guerra... entonces sí, habrá otra pandemia, muy probablemente en los próximos 25 años

Pero Bill Gates no se quedó ahí, ya que también afirmó que, en el caso de que consigamos evitar una nueva Guerra Mundial, lo que sí que se producirá es una nueva pandemia, la cual tendría lugar durante los próximos 25 años. Gates también ha expresado sus dudas acerca de si las naciones están más preparadas que antes del brote del Covid-19 para afrontarla.

El país que el mundo esperaba que liderara y fuera el modelo no cumplió con esas expectativas

De hecho, Gates escribió un libro en el año 2022 llamado "Cómo prevenir la próxima pandemia" en el que detalló varias recomendaciones para evitar una nueva pandemia entre las cuales se encuentran unas políticas de cuarentena más estrictas, inversiones en el seguimiento de enfermedades y el impulso de la investigación y el desarrollo de vacunas.