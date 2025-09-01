Bill Gates revela el empleo que la IA no podrá reemplazar "ni en 100 años"

El gran temor del avance de la Inteligencia Artificial (IA) es que esta novedosa tecnología nos deje sin trabajo, pero uno de los grandes expertos en tecnología de la última década, el cofundador de Microsoft Bill Gates tiene claro que la IA será buena para el ser humano, ya que realizará tareas que liberarán a las personas de ciertos trabajos y les permitirán tener más tiempo libre.

Durante estos últimos meses, Gates ha realizado diferentes predicciones acerca del futuro del mercado laboral y tras desvelar cuáles serán las cuatro profesiones que no podrán ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial, recientemente el filántropo estadounidense ha confirmado el trabajo que la IA no podrá reemplazar en los próximos 100 años.

Según Gates, los programadores tienen el trabajo asegurado a pesar de la evolución de la IA

Como podemos leer en el medio Leravi.org, recientemente Bill Gates concedió una entrevista a la emisora de radio francesa France Inter en la que el ex CEO de Microsoft afirmó que también tiene miedo de las consecuencias del rápido crecimiento de la IA, pero que hay una profesión que no podrá ser reemplazada por la Inteligencia Artificial, al menos, en el próximo siglo.

Esta profesión no es otra que la de los programadores, ya que, según Gates, ninguna máquina será capaz de replicar los rasgos humanos detrás de la programación como la creatividad o el juicio.

En este sentido, el filántropo estadounidense explica que la IA podrá automatizar tareas repetitivas dentro de la programación como la depuración de código, pero como un código no se trata solo de escribir comandos, seguirán haciendo falta programadores humanos para comprender problemas complejos y diseñar respuestas personalizadas e innovadoras.

Al reflexionar sobre mi propia experiencia aprendiendo a programar, recuerdo cómo mis mayores avances no surgieron de seguir reglas sino de dar saltos creativos y ver conexiones que un algoritmo nunca podría encontrar. Esa creatividad personal es lo que hace de la programación un oficio humano duradero. La IA será una herramienta poderosa, pero no reemplazará la creatividad humana.

Asimismo, Gates también ha señalado que otros sectores como la energía o la biología sobrevivirán a la IA, ya que estos trabajos requieren matices y juicios éticos que la Inteligencia Artificial no puede aportar, al menos de momento.

Finalmente, el fundador de Microsoft ha afirmado que otros profesionales como los auxiliares administrativos o los diseñadores gráficos deberán cambiar sus responsabilidades laborales debido al avance de las herramientas de inteligencia artificial generativa, las cuales se encargarán de automatizar las tareas rutinarias de estos puestos de trabajo.