Las canciones favoritas de Aitana, Nil Moliner y otros artistas para disfrutar el verano gracias a Apple Music

Apple Music da la bienvenida al verano con Sonidos del verano, un espacio repleto de playlists especiales para disfrutar del calor. Desde las selecciones de Aitana y Guitarricadelafuente, hasta Verano en español con Nil Moliner, encontrarás la banda sonora perfecta para acompañar cada plan de esta temporada.

Además, Serko se estrena como artista Up Next, refrescando el pop desde la rumba, mientras que las playlists de Verano Europeo te transportan a destinos soñados. Y como no podía faltar, la sección Ibiza recoge las mejores mezclas y sesiones de DJ para alargar las noches de verano con la mejor música electrónica.

¿Qué música le gusta escuchar a Aitana y Guitarricadelafuente?

Aitana celebra el verano con su playlist exclusiva Verano en el CUARTO AZUL en Apple Music, donde suenan Sabrina Carpenter, Miley Cyrus o su “GRAN VIA” con Quevedo. La artista confiesa que le pide al verano momentos especiales con los suyos, en una terraza al atardecer, dejando que su música ponga banda sonora a cada plan.

Guitarricadelafuente presenta PIPE DREAM Summer, una playlist ecléctica que va de Mecano a Rusowsky, pensada para sonar a todo volumen camino de la playa o tras un concierto. Este verano, el artista arranca su gira Spanish Leathercon ganas de compartir su música, disfrutar del sol, la familia y comer bien.

Sonidos de verano en Apple Music

Apple Music da la bienvenida al verano con Verano en Español, una playlist que arranca la temporada con Nil Molinercomo artista invitado, compartiendo sus canciones imprescindibles para celebrar el pop en castellano. En su selección brillan nombres como Leiva, Juan Luis Guerra, Calle 13, Myke Towers o Bad Gyal.

Además, Apple Music propone las playlists de Verano Europeo para viajar con la música: Verano en Mallorca, Verano en Cornualles, Verano en la Turquía mediterránea, Verano en los archipiélagos nórdicos, Verano en el Báltico, Verano en el Algarve, Verano en la Costa Amalfitana, Verano en la Riviera Francesa, Verano en las islas griegas y Verano en la campiña canadiense.

Por otro lado, Serko, nueva apuesta Up Next de Apple Music, representa la energía del verano con su mezcla de rumba y pop. Tras el éxito viral de “Si Supieran” y el lanzamiento de su disco 125 Km, se suma a nombres como Guitarricadelafuente y Judeline en este programa que impulsa artistas prometedores.

Y por último, la electrónica made in Ibiza se alza como la banda sonora definitiva del verano en Apple Music. Con nuevos sets de Defected en Pacha y mezclas de Ministry of Sound y ANTS en Ushuaia, junto a Apple Music para DJ, cualquier amante de la música puede crear, mezclar y disfrutar ritmos veraniegos sin salir de casa. Toda esta iniciativa se lanza la misma semana en la que el servicio ha cumplido 10 años y lo ha celebrado con el lanzamiento de una playlist muy especial.