Chat son los nuevos mensajes directos de Twitter: bloqueo de capturas de pantalla, autodestrucción de contenido y mucho más

Los mensajes directos de Twitter pasarán a llamarse Chat. Sin embargo, el cambio en el nombre será lo de menos, ya que lo importante es que dispondrán de funciones de mensajería avanzadas, al estilo de WhatsApp u otras plataformas de mensajería especializadas.

Por ejemplo, se podrán editar los mensajes, pero también dejar programada su eliminación. Otras nuevas posibilidades será bloquear las capturas de pantalla o permitirlas, pero que salte una notificación cuando se hagan. Además, habrá cifrado de extremo a extremo, aunque la seguridad no será completa, porque, de momento, los metadatos no estarán protegidos, ni tampoco habrá blindaje frente a ataques man-in-the-middle.

Chat, mucho más que un cambio de nombre

X, red social que todo el mundo conoce como Twitter, ha anunciado la llegada de Chat. Este será el nuevo nombre que reciban los mensajes directos, que incorporarán nuevas ventajas:

Editar mensajes

Borrar mensajes para todos

Bloquear capturas de pantalla o ser informado por notificación cuando se hagan

o cuando se hagan Eliminación programada de mensajes

Cifrado de extremo a extremo

Post de @Chat con todas las novedades @Chat

Chat no será otra app, sino la nueva forma de Mensajes. Estéticamente, apenas cambiará, pero lo importante es la introducción de nuevas funciones, como las mencionadas anteriormente, que son las que ha revelado X en la nueva cuenta oficial Chat.

Una de las principales mejoras es el cifrado de extremo a extremo, que blinda el contenido para que nadie lea los mensajes más allá de los interlocutores. Sin embargo, en cuanto a seguridad, al menos de momento, no se protegen los metadatos, que permiten saber quién recibe un mensaje o cuándo se envía. A su vez, tampoco hay protección contra ataques man-in-the-middle, en la que un atacante se coloca en medio de una comunicación sin que ninguno de los interlocutores se percate.

¿Cuándo podremos usar Chat? Ya se está desplegando en iPhone (iOS) y en la versión webde X, y, próximamente, llegará a Android. Este tipo de actualizaciones no suele estar disponibles para todos los usuarios al mismo tiempo, por ello, es muy posible que aunque tengas iPhone o uses la versión web de X, todavía no puedas usarlos. Solo es cuestión de tiempo que aterrice a todos los dispositivos y se lance para Android.