MásOrange quiere acabar con el spam telefónico con una nueva funcionalidad para todos sus clientes

El grupo de telecomunicaciones MásOrange ha anunciado el despliegue de un nuevo servicio llamado 'Llamada Visible'. Este ha sido diseñado para detectar y advertir a sus usuarios sobre llamadas de spam o fraude, sin necesidad de instalar ninguna app adicional.

El servicio funciona mediante inteligencia artificial. Ello le permite analizar el origen y la reputación de una llamada entrante antes de que el usuario la atienda. La funcionalidad ya ha comenzado a llegar a los clientes particulares y de empresa que cuenten con un móvil que soporte la tecnología VoLTE (voz sobre LTE), que son la mayoría lanzados tras 2019.

Cómo funciona Llamada Visible

Cuando entra una llamada, Llamada Visible evalúa en tiempo real si el número procede de una fuente potencialmente fraudulenta, se trata de spam o corresponde a una entidad comercial identificada. Si así lo determina, en la pantalla del móvil aparece la advertencia "Posible llamante no deseado". De este modo, el usuario puede decidir si atender o descartar la llamada.

La novedad llegará progresivamente para todos los clientes, tanto particulares como de empresa, de las operadoras de MásOrange:

Orange

Yoigo

Jazztel

MásMóvil

Pepephone

Simyo

Lyca Mobile

Lebara

Llama ya

Euskaltel

Telecable

Guuk

Embou

Populoos

El cliente no tiene que instalar ninguna app o realizar una gestión, ya que el servicio se implementa directamente en la red de la compañía. Por ello, lo podrán usar aquellos clientes que tengan un móvil compatible con tecnología 'Voice over LTE' (VoLTE), la tecnología que permite hacer llamadas de voz a través de red 4G, la cual está presente en la mayoría de móviles lanzados desde 2018.

Por otro lado, MásOrange ha sacado pecho de haberse convertido en "el primer operador" (entendido como compañía del sector de telecomunicaciones) en haber puesto en funcionamiento este tipo de productos en España. Su implementación ha resultado posible gracias a una alianza con Hiya, multinacional especializada en identificación y protección frente a llamadas telefónicas. Según un estudio de esta compañía, el 56% de las llamadas desconocidas que reciben los usuarios en España no son deseadas.