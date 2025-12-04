Esto es lo que más hemos preguntado a Alexa en 2025

Hacia finales de cada año, las diferentes plataformas y servicios de internet nos comparten sus recopilaciones de lo más escuchado y buscado durante los 11 meses anteriores y, obviamente, este 2025 no iba a ser una excepción.

Así, si hace unas horas te desvelamos cuáles fueron los temas más buscados en Google en 2025, ahora queremos compartir contigo las preguntas que más le hemos realizado a Alexa, el asistente inteligente de Amazon, durante este año que ya está llegando a su fin.

Esto es lo que más le hemos preguntado a Alexa este 2025

Alexa sigue siendo uno de los asistentes personales más usados en los hogares españoles, ya que hay muchas casas que cuentan con varios altavoces inteligentes de Amazon (la mía es una de ellas).

Estos dispositivos son tan populares porque nos permiten tanto resolver "dudas existenciales" como entretenernos con nuestra música y nuestros podcasts favoritos.

Si empezamos por las preguntas que más le hemos realizado a Alexa en este 2025, sin lugar a dudas, los famosos son los que han despertado más nuestra curiosidad durante este año.

En concreto, algunas de las cuestiones más habituales que hemos consultado a Alexa los españoles en 205 han sido "¿Cuánto mide Lionel Messi?", "¿Con quién está casado Cristiano Ronaldo?" o "¿Cuál es el patrimonio de Elon Musk?", aunque también hemos tirado para casa y le preguntamos a Alexa curiosidades de figuras icónicas de la música y el entretenimiento español como el presentador David Broncano o la cantante Rocio Dúrcal: "¿Cuánto mide David Broncano?"; "¿Con quién está casada Rocío Dúrcal?".

En lo que respecta al deporte, la disciplina más consultada a Alexa ha sido, un año más, el fútbol, seguido de cerca por el tenis y la Fórmula 1 y los deportistas más buscados han sido Cristiano Ronaldo y Carlos Álcaraz.

Asimismo, los españoles también hemos recurrido a Alexa para resolver dudas acerca de otros temas como el valor del Bitcoin, la edad de la Reina Letizia o para saber cuál es la cifra de la población mundial en la actualidad.

Para que puedas ver, más en profundidad, lo que más le hemos consultado a Alexa este año, a continuación te dejamos la lista completa de las 'Preguntas Más Realizadas a Alexa' en 2025 en España organizadas por categorías:

Deportes (preguntas sobre…):

Fútbol Tenis Fórmula 1 Motociclismo Baloncesto

Conocimiento General:

¿Cuál es el valor del Bitcoin? ¿Cuál es la población de la Tierra? ¿Cuántos años tiene la Reina Letizia?

Celebridades:

Más mencionados

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Kylian Mbappéº Shakira Melody Aitana Julio Iglesias Rosalía Bertín Osborne Carlos Alcaraz

Altura (Alexa, ¿cuánto mide…?):

Lionel Messi Cristiano Ronaldo Carlos Alcaraz Pablo Motos Kylian Mbappé Aitana Tom Cruise Bertín Osborne David Broncano Jude Bellingham

Patrimonio (¿Alexa, ¿cuánto dinero tiene…?):

Elon Musk MrBeast Cristiano Ronaldo Lionel Messi Jeff Bezos Rowan Atkinson Kylian Mbappé Shakira Taylor Swift Bad Bunny

Parejas (Alexa, ¿quién es la pareja de…?):

Cristiano Ronaldo Donald Trump Rocío Dúrcal Richard Gere Elsa Pataky Sergio Ramos Lionel Messi Julio Iglesias Penélope Cruz Aitana

¿Y cual fue la música y los podcasts más reproducidos por Alexa en España en 2025?

Los españoles también hemos usado Alexa como nuestro propio DJ, ya que la hemos utilizado para reproducir nuestras canciones favoritas y nuestros podcasts preferidos.

En el apartado musical, Bad Bunny fue el artista más reproducido a través de Alexa y Amazon Music con su álbum 'Debí Tirar Más Fotos' y en segundo lugar encontramos a la cantante colombiana Karol G. Además, el tema "APT." de ROSÉ y Bruno Mars lidera el 'top 10' de peticiones a Alexa, un ranking general en el que también destacan temas eurovisivos como "Espresso Macchiato" de Tommy Cash y "Esa Diva" de Melody o la ya mítica "Potra Salvaje" de Isabel Aaiún & Fernando Moreno.

Artistas más reproducidos

Bad Bunny KAROL G Aitana Quevedo Myke Towers Shakira JC Reyes Manuel Carrasco Bruno Mars Anuel AA

Canciones más reproducidas

APT, ROSÉ & Bruno Mars Golden, HUNTR/X (KPop Demon Hunters) Espresso Macchiato, Tommy Cash Esa Diva, Melody La Morocha, Luck Ra & BM Potra Salvaje, Isabel Aaiún & Fernando Moreno Si Antes Te Hubiera Conocido, KAROL G W Sound, Beele & Ovy On The Drums, La Plena NUEVAYoL, Bad Bunny Alleh & Yorghaki, Capaz

Álbumes más reproducidos (top 5):

Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny BUENAS NOCHES, Quevedo KPop Demon Hunters Cuarto Azul, Aitana Tropicoqueta, Karol G

Si nos centramos en los artistas españoles, Aitana y Manuel Carrasco se encuentran entre los 10 artistas más solicitados y el álbum "BUENAS NOCHES" de Quevedo como uno de los más escuchados.

Podcasts más pedidos

Nadie Sabe Nada El Larguero La rosa de los vientos La Brújula SER Historia Hora 25 Crónica Rosa Todo Concostrina Espacio en blanco El búnquer

Finalmente, tal como puedes apreciar en el listado que te dejamos sobre estas líneas, a nivel de podcasts, el programa más reproducido a través de Alexa en 2025 fue "Nadie Sabe Nada" de Andreu Buenafuente y Berto Romero.