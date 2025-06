Cómo usar microG en HUAWEI: así puedes tener las apps de Google gracias a este proyecto seguro y de código abierto avalado por la UE

Hubo un tiempo en el que HUAWEI era el gran aspirante al trono mundial del mercado de móviles y, por extensión, también el claro contendiente de los más gigantes actores de la industria, aunque el veto del Gobierno de Donald Trump en 2019 dejó a la marca (que por entonces ya copaba clasificaciones y ránquines), con un enorme hándicap, al menos en nuestros mercados, sobre todo Europa y también Norteamérica, pues la imposibilidad del acceso a la tecnología estadounidense incluye quedarse sin certificación de Google Play y, por tanto, sin los Servicios de Google Mobile (GMS, por sus siglas en inglés) y sin acceso completo al ecosistema Android.

Manos a la obra y dado que la cosa no era un gran problema en China, donde muchos de los servicios de Google ya están en desuso por otras alternativas, el equipo de ingeniería y desarrollo de HUAWEI nos presentó unos meses más tarde Harmony OS como su gran ecosistema de convergencia para un catálogo completo e integrado de dispositivos que disfrutan ahora de una experiencia más homogénea y todas las funcionalidades que esperas de cualquier otro dispositivo del corte más premium. De hecho, es que HUAWEI no se ha olvidado de hacer productos de la mejor calidad y del máximo nivel, como estos WATCH FIT 4 o el impresionante plegable tríptico HUAWEI Mate XT.

Además, es que dada la importancia de los servicios de Google en los mercados internacionales y el enorme crecimiento de la base de usuarios de Harmony OS, con una incipiente scene como la que Android disfrutaba en sus inicios, era una simple cuestión de tiempo que apareciesen herramientas tan interesantes como microG, un desarrollo de código abierto totalmente seguro y avalado por la UE que nos permite instalar los Google Mobile Services en (casi) cualquier HUAWEI, además de forma 100% legal y con total facilidad, integrándose completamente en AppGallery.

¿microG? ¿Pero qué demonios es esto de microG?

Pues bien, es bastante sencillo de explicar lo que es microG y lo que intenta hacer este proyecto de código abierto que está disponible de forma oficial y directa en la tienda AppGallery de HUAWEI, pues la aplicación se diseñó como una alternativa más segura y privada que nos permite utilizar tanto las opciones y servicios personalizados por cualquier fabricante como también los Google Mobile Services si así lo deseamos, teniendo en cuenta la monitorización de datos que hace Google y permitiendo así que sea el usuario quien decida.

No en vano, es que el proyecto está avalado por la organización /e/ Foundation; ciertas administraciones gubernamentales de países europeos, como el Ministerio Federal de Educación de Alemania e, incluso, también por la propia UE, que destaca la privacidad y seguridad de microG ofreciendo siempre la máxima transparencia y control sobre los datos que compartimos con los servicios online que usamos a diario.

La función principal de microG es permitir que las aplicaciones que necesitan al Google Services Framework funcionen correctamente en dispositivos sin certificación de Google Play, como los HUAWEI con HarmonyOS, consiguiendo así que los usuarios puedan elegir si desean continuar con los servicios del pétalo o instalar el Service Core de Google para utilizar sin problemas Gmail, Google Maps, Earth, Google Keep y el resto de aplicaciones y servicios que conocemos.

Quizás el mayor problema de microG sea la fricción de instalar estos servicios "manualmente", algo que HUAWEI ha conseguido arreglar desde EMUI 14.2 al incluirse oficialmente microG en AppGallery, la tienda de apps donde cualquier usuario de HUAWEI descarga y consigue sus aplicaciones más importantes. Así pues, instalar microG es extremadamente simple como lo haríais con cualquier otra app.

Así de fácil es instalar microG en cualquier dispositivo HUAWEI Difoosion

Pero no solo esto, porque instalar microG no solo nos permitirá disponer de los Google Mobile Services y de las aplicaciones del gigante de Mountain View, sino que, además, este desarrollo también hace posible instalar Aurora Store, que es uno de los clientes de Google Play Store más populares y conocidos en nuestros días por los usuarios, también de código abierto y totalmente seguro.

Aurora Store, de hecho, no es Google Play ni pretende serlo, pero sí se conecta a los servidores de Google Play mediante una sesión como cliente, permitiéndonos así el acceso a todo el catálogo de apps y juegos disponibles en Google Play Store, aunque no contemos con la tienda oficial pre-instalada en nuestro dispositivo. No es magia, sino una tienda alternativa que nos permite iniciar sesión en Google, descargar, actualizar y buscar apps o juegos dentro de las extensas bibliotecas de Play Store, con la limitación eso sí de que solo podremos descargar apps gratuitas o aquellas que compremos con la misma cuenta de Google que se use para iniciar sesión en Aurora Store.

Si había dudas, ya no las hay, porque esto es todo lo que necesitas para utilizar tu HUAWEI en Europa como lo harías con cualquier otro smartphone de cualquier otro fabricante, contando con la calidad del fabricante, sus diseños exclusivos y la que, quizás, sea la mejor fotografía de toda la industria.

Aurora Store suple a la perfección lo que esperas de Google Play Store Difoosion

Cómo instalar microG y Aurora Store en cualquier móvil o tableta de HUAWEI

Cabe recordar aquí que solo encontrarás microG en dispositivos de HUAWEI con la versión 14.2 ó superiores de EMUI, marcando así un límite que incluye en todo caso los últimos terminales de la marca, como las series Pura 70 ó Nova 12. Una vez cumplamos este requisito, todo lo demás es ya un auténtico juego de niños. Veamos:

Abre AppGallery y busca "microG Service". Pulsa el botón de "Instalar".

y busca "microG Service". Pulsa el botón de "Instalar". Deberás instalar también la app "microG Companion", aunque el propio proceso te guiará sin demasiada intervención.

Una vez completado, descarga también desde AppGallery la app "Aurora Store".

la app "Aurora Store". Ahora ya podrás abrir "microG Service" desde AppGallery para pulsar sobre el menú de "Autocomprobación", que nos permitirá asegurar la funcionalidad mediante unos validadores.

para pulsar sobre el menú de "Autocomprobación", que nos permitirá asegurar la funcionalidad mediante unos validadores. En este punto, debes también acudir a los ajustes de "Permisos concedidos" para habilitarlos todos y garantizar así la funcionalidad de los servicios de Google con la necesaria conectividad y demás accesos a la información.

Ya puedes vincular tu "Cuenta de Google" en el servicio de "microG", así como también en "Aurora Store" y, a partir de aquí, disfrutar de tu smartphone o tableta.

Ya una vez tengas acceso a todo, desde Aurora Store puedes acceder a la descarga de cualquier app o juego publicado en Play Store, así que podrás descargar y utilizar sin problemas todos los servicios más importantes del gigante californiano, incluyendo Maps, YouTube, Google Fotos, Google Keep, Calendar y toda la familia...

Como verás, un proceso fácil y rápido, ahora además muy limpio, que incluso es al cien por ciento compatible con los HUAWEI Mobile Services (HMS) funcionando en paralelo.