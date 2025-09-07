De cuando un mago hizo su truco final en un aeropuerto: hizo aparecer su maleta por arte de magia

Danny Orleans, de 70 años de edad, es un conocido y popular mago estadounidense que se dedica a hacer espectáculos por todo el país. Pero un día, lo que parecía un viaje de trabajo normal... acabo convirtiéndose en el mejor truco de magia de su carrera.

Al parecer, el bueno de Danny estaba viajando desde Chicago hasta Newark para participar en una feria comercial pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que la aerolínea había perdido su equipaje. Por suerte, el mago tenía un as bajo la manga: un AirTag de Apple.

Este pequeño accesorio de la firma californiana hace las veces de localizador, así que en cuanto vio que la aerolínea había hecho desaparecer su equipaje en el aeropuerto decidió responder con otro truco aún mejor.

Nada por aquí, nada por allá, y el mago que se sacó un AirTag de la chistera

El mago de nuestra historia, con una narrativa de ensueño recogida de la mano de Business Insider, tenía que ir a la feria comercial de Newark y había perdido todo su equipaje. Un equipaje valorado en alrededor de 1.500 euros y que consistía en equipos de sonido y otros elementos necesarios para su trabajo.

Afortunadamente, tal y como adelantábamos, Danny Orleans había metido un AirTag en su maleta, así que podía localizarlo en cualquier momento gracias a la ayuda de un mapa interactivo de su iPhone.

Tras perder su equipaje, revisó el mapa y... ¡Tachán!, ahí estaba su maleta. Vio que el equipaje había llegado a Newark pero que, sorprendentemente, no había aparecido. Tenía que llevar a cabo su gran truco final.

Fotografía de la maleta y captura de pantalla de su ubicación Danny Orleans

Se dirigió al mostrador, donde el operario de la aerolínea le comentó que "la maleta no se encontraba en Newark porque no había pasado el check-in". El mago, intrépido y perspicaz, le enseñó donde estaba su maleta y, como por arte de magia, ahí estaba, tirada en medio de la pista de Newark.

