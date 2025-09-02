Rastrea su maleta perdida con un AirTag y se encuentra al ladrón con su ropa puesta

Mientras esperamos la renovación del AirTag de Apple, ha salido a la luz una nueva historia que demuestra su efectividad. Gracias al chip U1 y a la red Buscar, es posible localizar cualquier objeto perdido o robado. Así lo cuenta Daniel Scott, un hombre que aparentemente perdió su equipaje, pero que logró rastrearlo y recuperarlo gracias al AirTag.

Scott estaba de vuelta en Los Ángeles, pero no encontraba su maleta. Tras buscar en varios carruseles sin éxito, decidió consultar la app Buscar de su iPhone, ya que en el interior llevaba un AirTag escondido. Eso le permitió comprobar que su equipaje se movía por el aeropuerto, por lo que decidió iniciar su propia persecución.

Un final de película

Scott relató que salió corriendo hacia la zona de rideshare y pidió un Uber para seguir la señal del AirTag, según el informe. Mientras tanto, su pareja llamó a la policía del aeropuerto de Los Ángeles, que localizó el rastreador en un edificio abandonado cercano.

Cuando los agentes llegaron y reunieron a varias personas que estaban dentro, Scott se dio cuenta de que uno de ellos llevaba puesta su ropa, tal y como explicó a NBC. La policía detuvo a varios sospechosos y Scott pudo recuperar la mayor parte de sus pertenencias, aunque estaban esparcidas por todo el edificio y su maleta había quedado destrozada.

Esta es solo otra de las múltiples historias en las que el AirTag ha sido el gran protagonista. El localizador no solo ha ayudado a recuperar maletas, sino también bicicletas o vehículos. Actualmente es mucho más fácil dar con equipaje perdido o robado gracias a que hasta 30 aerolíneas son compatibles con una función introducida en iOS 18.2 que permite compartir la ubicación de un objeto.

El AirTag 2está a la vuelta de la esquina y mejorará la efectividad del dispositivo gracias a un nuevo chip de ultrabandaancha U2, que ampliará el rango de alcance y la precisión de búsqueda. Además, incorporará mejoras de privacidad y pequeños cambios de diseño que harán más difícil desactivar el altavoz por el que el localizador emite sus sonidos.