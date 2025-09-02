Fiebre por el iPhone 17: un 70% de los usuarios piensa comprarlo

La serie iPhone 17 está a punto de presentarse. Si Apple sigue los plazos de años anteriores, el próximo 9 de septiembre conoceremos los modelos en los que ha estado trabajando la compañía durante el último año. Como se acerca la fecha, ya se están realizando algunos estudios con el objetivo de determinar la demanda, y uno de ellos revela que 7 de cada 10 personas quieren renovar su iPhone.

La firma SellCell encuestó a 2.000 usuarios de iPhone en Estados Unidos durante el mes de agosto con el objetivo de saber si planeaban comprar alguno de los nuevos modelos. Según los datos obtenidos, un 68,3% de las personas encuestadas tienen intención de renovar su actual iPhone. Una cifra que sube respecto al año pasado, cuando la misma pregunta obtuvo un 61% de respuestas afirmativas.

¿Una fuerte demanda de la serie iPhone 17?

Además, los datos obtenidos por SellCell también muestran qué modelos de la serie iPhone 17 tendrán más éxito: los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, con un 38%. Por otro lado, el modelo estándar, que apenas cambiaría, cuenta con un 16,7% de los votos. Por último, el iPhone 17 Air, que sería la gran novedad, registra un 13,5% de intención de compra. Otro dato interesante, aunque no relacionado directamente con estos dispositivos, es que solo el 3,3% mostró interés por un modelo plegable.

La encuesta también destaca que el 72,9% de los usuarios se muestran satisfechos con su iPhone respecto a otros años, mientras que el 27,1% cree que Apple no innova tanto como lo hacen sus competidores. En cuanto a las razones por las que los usuarios quieren cambiar su iPhone, la batería ocupa el primer lugar con un 53%. Le siguen el diseño con un 36%, mejoras en la pantalla con un 34,3%, mejoras en la cámara con un 28,1% y mejoras de software e inteligencia artificial con un 7,1%.

En lo referente a las razones para no cambiar, el precio aparece como el principal factor disuasorio a la hora de decidir si finalmente se compra o no un nuevo dispositivo. Este año hay más incertidumbre que nunca acerca de si subirá o no el precio. Todo apunta a que sí: de hecho, se espera una subida de unos 50 dólares en todos los modelos, salvo en el modelo base. Una subida que Apple justificaría con las novedades que llegarían.

Otro dato llamativo es que el 47,5% respondió que aceptaría una peor duración de batería a cambio de un diseño más delgado. Mientras tanto, el 29,7% no se mostró interesado en un teléfono como el Air, que tendría un diseño ultradelgado con un grosor de poco más de 5 mm. Datos reveladores antes de un evento especial de Apple que muestran cómo podría comportarse la demanda de esta nueva serie.