David Duchovny protagoniza la nueva exclusiva de Prime Video que nos recordará a 'Ripley' y que veremos muy pronto

Los thrillers nunca pasarán de moda. El género que mejor sabe mantenernos en vilo sigue siendo una apuesta segura y por eso seguimos disfrutando tantos años después tanto de películas como series de temática oscura y personajes ambiguos en sus intenciones.

Buena muestra de ello fue el éxito que cosechó no hace demasiadoRipley, la aclamada adaptación para Netflix de El talento de Mr. Ripley protagonizada por Andrew Scott, que revitalizó el clásico de Patricia Highsmith con una atmósfera tan elegante como inquietante.

Noviembre llega cargado de secreto

Ahora es Prime Video quien recoge el testigo con Malicia, una nueva serie de suspense psicológico encabezada por David Duchovny (Expediente X), Carice van Houten (Juego de tronos) y Jack Whitehall (Jungle Cruise). Creada por James Wood (Rev), esta producción de seis episodios promete un juego de poder, secretos y venganza ambientado entre los paisajes soleados de Grecia y el Londres más sofisticado.

Todos los episodios se estrenarán en exclusiva en Prime Video el 14 de noviembre en más de 240 países y territorios, entre los que por supuesto se encuentra el nuestro.

Nadie es quien parece

La trama gira en torno a Adam (Jack Whitehall), un carismático tutor que consigue infiltrarse en la vida de la adinerada familia Tanner durante sus vacaciones en Grecia. Cuando la niñera del clan cae gravemente enferma, Adam aprovecha la oportunidad para instalarse en su casa de Londres.

A partir de ahí, su verdadera naturaleza, fría, calculadora y vengativa, empieza a revelarse. Con sutileza y manipulación, logra enfrentar a Jamie Tanner (David Duchovny) y a su esposa Nat (Carice van Houten), mientras urde un plan para destruir a toda la familia desde dentro.

Todo un reto

Whitehall, conocido hasta ahora por sus papeles en comedia, ha definido el proyecto como un reto radicalmente distinto: "Este papel no se parece a nada que haya hecho antes. Pasar de la comedia a interpretar a un personaje tan oscuro y complejo ha sido estimulante. Lo fascinante de Malicia es cómo te obliga a dudar de todos: justo cuando crees saber quién tiene razón, todo cambia y acabas cuestionándolo todo".

Malice cuenta con dirección de Mike Barker (Fargo, El cuento de la criada) y Leonora Lonsdale (Agatha Christie: El misterio de Pale Horse) y ya se perfila como una de las series que más nos va a enganchar este otoño en el que nos encontramos plenamente inmersos.