DeepSeek lo vuelve a hacer: la IA china se come a EEUU y además es de código abierto

El año 2025 comenzó con un terremoto en el universo de la inteligencia artificial con la llegada desde China del modelo DeepSeek R1, que enseguida mostró unas capacidades que rivalizaban con los mejores exponentes de compañías estadounidenses como OpenAI o Claude.

Sin embargo, la evolución durante los meses posteriores de compañías como Google y su gran paso adelante con las capacidades mostradas por Gemini 3 parecían devolver el cetro de la IA a territorio occidental. En la misma línea está pensando Estados Unidos, con el lanzamiento de la Misión Génesis, si bien esa posición de liderazgo vuelve a tener un candidato oriental en la figura de DeepSeek.

Y es que la compañía asiática ha lanzado sus nuevos modelos de inteligencia artificial, DeepSeek-V3.2 y DeepSeek-V3.2-Especial, con los que aspira a dar el mismo vuelco que se produjo a principios de año en torno a la IA y sus modelos con su irrupción en un mercado que se ha establecido claramente como una guerra de bloques entre Estados Unidos y China.

DeepSeek V3.2 y su versión Especial irrumpen en el dominio de OpenAI y Google

En el mes de septiembre DeepSeek mostró al mundo la versión experimental del que estaba siendo su próximo proyecto, DeepSeek V3.2 Exp, un modelo que mejoraba el rendimiento en tareas de razonamiento y en capacidades agénticas con respecto a su predecesor, la versión V3.1, y que ahora tiene su solución de continuidad con la versión definitiva de DeepSeek V3.2, que ya está disponible en la app, web y API de la compañía, mientras que la versión Especial se encuentra solo disponible en la API por el momento.

Se trata de un modelo que, a tenor de los resultados mostrados por la compañía asiática equipara en sus capacidades a GPT-5. De igual modo, se queda muy cerca en buena parte de su desempeño de los logros y la magnitud de Gemini 3, ampliamente ensalzada en los días posteriores a su puesta de largo gracias a su capacidad de razonamiento y comprensión de matices, puntos en los que siente en la nuca por parte de DeepSeek V3.2 Especial en cuanto a razonamiento.

Los resultados mostrados por los benchmarks ofrecidos por DeepSeek confieren una posición de privilegio al nuevo modelo inteligente asiático. Pero no solo eso, sino que ha logrado además un rendimiento de primer nivel con DeepSeek V3.2 Esepcial tanto en la Olimpiada Internacional de Matemáticas 2025 como en la Olimpiada Internacional de Informática.

Resultados de los benchmarks de DeepSeek V3.2 DeepSeek vía 'X'

DeepSeek destaca en su comunicado de lanzamiento que la versión V3.2 es el primer modelo de la compañía que incorpora razonamiento en el empleo de herramientas, tanto en su versión estándar como en el modo de pensamiento, lo que posibilita obtener respuestas más completas y exactas gracias a ciclos combinados de análisis y ejecución de funciones externas.

Unas capacidades que mejoran, tal como apunta DeepSeek en su publicación en la red social ‘X’, debido a que V3.2 “introduce un nuevo método de síntesis de datos de entrenamiento de agentes masivos que cubre 1800+ entornos y 85k+ instrucciones complejas”.

Con esta nueva versión de DeepSeek el modelo asiático vuelve a poner en duda el liderazgo occidental en cuanto a inteligencia artificial se refiere y su evolución pone de manifiesto que China no va a perder el paso en el desarrollo de modelos de lenguaje cuyas aspiraciones finales siguen apuntando a la inteligencia artificial general.