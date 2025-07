La canción más escuchada de toda la historia en Apple Music es esta

Apple Music, el servicio de música en streaming de Apple, ha estado de celebración recientemente, ya que cumplió diez años la semana pasada. Y lo celebró por todo lo alto con el lanzamiento de una playlist personalizada donde se recopilan las canciones que más han escuchado los usuarios durante el tiempo que llevan suscritos a la plataforma.

Además de esta iniciativa, Apple Music anunció, en tandas de 100, las canciones más escuchadas durante estos diez años de historia en la plataforma. Tras revelarlas todas, se ha lanzado también una playlist donde se recopilan las 500 canciones más reproducidas en Apple Music. ¿Sabrías decirme cuál crees que ocupa el puesto número uno?

Esta es la canción que más veces se ha reproducido en Apple Music

Llamada 10 años de Apple Music: grandes éxitos, esta playlist cuenta con las 500 canciones más reproducidas en Apple Music durante sus diez años de historia, siendo Shape of You, de Ed Sheeran, la que ocupa el primer puesto, seguida de Blinding Lights, de The Weeknd, y God’s Plan, de Drake, completando el podio.

Si algo demuestran estos datos es el poder que tienen ciertos artistas como Ed Sheeran, Drake o Post Malone para conectar con millones de personas en todo el mundo. Y no solo eso, sino que también reflejan cómo ha evolucionado nuestra forma de escuchar música en estos diez años, con Apple Music como compañero de cada momento.

Apple Music nació en 2015, tras la compra de Beats, y en poco tiempo se convirtió en uno de los servicios de música en streaming más importantes del mundo. Con más de 100 millones de canciones, programas exclusivos y sonido en alta calidad, Apple Music ha acompañado a millones de usuarios en su día a día durante estos diez años.

Ahora, Apple Music afronta su segunda década con el reto de seguir siendo el lugar donde descubrimos, escuchamos y compartimos música cada día. Lo hace con un catálogo imparable, funciones que mejoran con cada actualización y una experiencia que, tras diez años, sigue siendo clave para millones de personas.