La duquesa de Sussex vuelve a actuar, y es todo gracias a Amazon

Primero la conocimos como actriz, mucho antes de que los titulares la llamaran duquesa de Sussex. Meghan Markle saltó a la fama por su papel de Rachel Zane en Suits, la exitosa serie legal que la mantuvo en pantalla durante siete temporadas. Sin embargo, en las últimas entregas dejó de aparecer, y fue por una razón de peso: su nueva vida como miembro de la familia real británica tras su matrimonio con el príncipe Enrique en 2018.

Desde entonces, Markle se ha mantenido alejada del mundo de la interpretación, centrando su atención en otros proyectos mediáticos junto a su marido a través de su productora Archewell.

Entre ellos se encuentra Con amor, Meghan, el reality para Netflix donde enseña recetas, comparte consejos de estilo de vida y charla con sus amigos sobre temas cotidianos. Pero no, eso no cuenta como un regreso a la actuación, por más cámaras que haya de por medio.

Esta vez sí, en una película

Ahora sí, ocho años después de abandonar Suits, Markle vuelve oficialmente a la pantalla como actriz gracias a Amazon MGM Studios. Según se ha confirmado ya, participa en la película Close Personal Friends, una comedia dirigida por Jason Orley (Quiero que vuelvas) y escrita por Isaac Aptaker, con producción de Elizabeth Berger.

El reparto lo encabezan Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding, con la presencia de otros nombres destacados de la comedia como Melissa Villaseñor, Natasia Demetriou, Anna Konkle y Patti Harrison.

Interpretar, pero con matices

Aunque el papel de Markle no se ha detallado, varios medios apuntan a que se interpretará a sí misma, en lo que sería un cameo de tono humorístico. Close Personal Friends gira en torno a una pareja corriente que conoce a una pareja de famosos durante un viaje a Santa Bárbara, lo que da lugar a una amistad inesperada y a una serie de enredos cuando las líneas entre ambos mundos empiezan a difuminarse.

Esta será la primera aparición interpretativa de Markle desde que abandonó la serie de USA Network en 2017. Por aquel entonces, su creador, Aaron Korsh, llegó a considerar ofrecerle un cameo en el episodio final, pero decidió no hacerlo "por respeto a su nueva vida". Desde entonces, la actriz solo había participado en proyectos documentales o de no ficción, además de su incursión ocasional en la publicidad.