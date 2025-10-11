Elon Musk recula: Tesla reduce drásticamente la producción prevista del robot humanoide Optimus

A pesar de que Tesla es una compañía conocida por fabricar coches eléctricos como los Model 3, Model Y y Model S, la empresa dirigida por el polémico magnate Elon Musk también tiene en marcha un proyecto para producir un robot humanoide llamado "Optimus".

Pues bien, un reciente informe ha revelado que Tesla debe abandonar sus ambiciosas metas de producción para la nueva versión de este robot humanoide debido a un problema de diseño.

Tesla reduce de 5.000 a 2.000 robots su objetivo de producción para el robot humanoide Optimus

Según el medio The Information, Tesla se ha visto obligado a reducir los objetivos de producción de su robot humanoide "Optimus".

Así, aunque el objetivo inicial de Tesla era producir un total de 5.000 unidades de este robot en 2025, una cifra que incluso llegó a confirmar Elon Musk el pasado mes de marzo en una intervención pública. Esto supondría un gran salto en la producción, ya que en 2024 tan solo se fabricaron unas pocas decenas de este robot humanoide.

Pero, todo parece indicar que Tesla no va a poder cumplir estas previsiones, ya que la marca ha reducido su objetivo de producción para este año hasta las 2.000 unidades e incluso esta meta limitada podría no llegar a cumplirse.

El motivo por el cual Tesla ha tenido que recortar los objetivos de producción del robot humanoide "Optimus" está relacionado con un problema en el diseño, más concretamente en las manos del robot.

El problema es que Tesla ha tenido que reescribir partes del diseño, no solo de las manos sino también de los antebrazos, para mejorar su robustez y funcionalidad, ya que estas piezas mecánicas son especialmente complejas por las articulaciones, los sensores, los materiales y la precisión requerida para su fabricación.

Además de estos problemas de diseño, otra de las causas del recorte en la producción del robot humanoide "Optimus" son los cambios en el organigrama de Tesla. En concreto, tras la salida, el pasado mes de junio, de Milan Kovac, quien ocupaba el puesto de responsable de ingeniería robótica en Tesla, ser reorganizó esta parcela otorgando la dirección del hardware a Konstantin Laskaris y la batuta del departamento de software a Ashok Elluswamy.

Por lo tanto, estas dificultades con el diseño del "Optimus" y la reorganización del departamento de robótica de Tesla han provocado unos retrasos que impedirán fabricar los miles de unidades que este robot humanoide que estaban previstas inicialmente.