Un emprendedor multimillonario confirma lo que todos sabíamos: "La gente rica es la más triste. Son los más miserables de la Tierra"

Zaya S. Younan es uno de los multimillonarios y emprendedores con mayor influencia en el mundo. Con tan solo 13 años viajó hasta Estados Unidos con 25 dólares y una biblia para acabar amasando una gran fortuna valorada en más de 2.200 millones de dólares. Es uno de los hombres más ricos del planeta y, como tal, sabe perfectamente que el dinero no te da la felicidad.

Suele ser una expresión muy común: "el dinero no te da la felicidad". Porque lo banal, lo material, lo intrascendente no aporta nada al alma, más allá de esa euforia efímera que se desvanece en el aire como un suspiro.

El emprendedor asirio ha asistido al podcast de Digital Social Hour conducido por Sean Kelly para hablar sobre cómo logró convertirse en multimillonario y cómo eso nunca le llegó a aportar la felicidad que estaba buscando. Sus palabras, llenas de profundidad y nostalgia, revelan una de las grandes verdades de la humanidad, "no es más rico quien más tiene... sino quien menos necesita".

Zaya Younan asegura que toda su riqueza no le dio la felicidad, sino más bien todo lo contrario

Durante una entretenida entrevista en el podcast Digital Social Hour, Zaya Younan estuvo hablando sobre cómo el hecho de tener más no significa que seas más feliz. Habló sobre cómo acumuló todas sus propiedades y confirmó lo que todos ya sabíamos, el dinero no te da la felicidad.

Zaya Younan, con los ojos llorosos, aseguró que a pesar de todos sus bienes, no se sentía feliz. "Tenía 45 coches, tenía 500 relojes, compré 4 aviones y tenía propiedades en 32 ciudades diferentes", pero lo único que le hizo fue ser infeliz, miserable. Era "un dolor en el cuello" para él.

La moraleja es inspiradora. Las personas más miserables son aquellas que ya poseen todo. Porque una vez logras conseguir todo aquello que querías, pierdes lo más importante, lo que te mantiene vivo, pierdes tus deseos, tus sueños. De hecho, según los estudios científicos más recientes, el salario mensual ideal para ser feliz oscila entre 4.000 y 5.000 euros.

¿Quieres saber quiénes son las personas más tristes, las personas más deprimidas del mundo? La gente rica. Son las personas más miserables del planeta. Porque carecen de deseo. Tienen todo lo que quieren. Eso no es una bendición, es una maldición.

Un buen día, Zaya se dio cuenta de que no era feliz y de que la culpa de su dolor era su dinero. Así que decidió vender todas sus propiedades y bienes porque, según decía, "si tienes un culo y un cuerpo, no necesitas más que un vehículo". Volvió a sus raíces para acercarse a Dios y se convirtió en una persona más humilde.