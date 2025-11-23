La última predicción de Bill Gates es muy buena: esto es lo que cree que vamos a trabajar en 2030

La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas y las principales compañías de la industria de la tecnología han incorporado muchas de sus herramientas para mejorar sus servicios.

Por otro lado, están siendo muchos los personajes célebres que tratan de alertar sobre los peligros de la IA, como es el caso de Yuval Noah Harari, que recientemente indicaba que la IA no es una herramienta como pudiera ser una bomba nuclear; dado que una bomba nuclear no camina sola y decide detonarse, mientras que la inteligencia artificial sí podría hacerlo.

Elon Musk, por su parte, indicó en su día que la inteligencia artificial acabará reemplazando muchos más empleos de lo que lo hace hoy en día la inmigración. Ahora Bill Gates ha salido al paso para corroborar las palabras del CEO de Tesla, añadiendo que dentro de unos 10 años trabajaremos tan solo un par de días a la semana. Del resto del trabajo se encargará la IA.

Bill Gates predice el futuro laboral de los empleados

El cofundador de Microsoft y filántropo Bill Gates acudió recientemente a The Tonight Show de Jimmy Fallon para charlar sobre varios temas de interés sociocultural. En un momento dado de la entrevista, la conversación se centró en la inteligencia artificial y en cómo acabará reemplazando a la gran mayoría de empleos. Aunque también estuvo hablando sobre aquella divertida ocasión en la que Steve Jobs le recomendó tomar LSD para mejorar los productos de Microsoft.

Bill Gates sigue permaneciendo optimista acerca del futuro de la IA. Pero cree que muchos trabajadores quedarán completamente obsoletos ante la inevitabilidad del control total de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, especialmente en algunas profesiones.

¿Cómo serán los trabajos? ¿Deberíamos simplemente trabajar como dos o tres días a la semana? [...] Si lo piensas con perspectiva, el propósito de la vida no es solo trabajar.

Cualquier reducción del horario laboral es como música celestial para los empleados. No obstante, si realmente acaba sucediendo que tengamos que trabajar únicamente un par de días a la semana, los salarios también deberían aumentar.

Como justificación, es muy probable que dentro de 10 años debamos ser responsables de nuestro propio asistente virtual de IA, controlando y supervisando su trabajo para que todo esté en orden. Aún así, es solo cuestión de tiempo que empecemos a ver cómo la inteligencia artificial se apodera de nuestros empleos.

Bill Gates admitió que habrán algunas profesiones que verán más cambios que otras. En su conversación con Jimmy Fallon, el cofundador de Microsoft hablaba sobre doctores, científicos y profesores como los primeros empleos que experimentarán un reemplazo radical. Pero, añadía, "traerán grandes beneficios a la sociedad".