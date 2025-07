Erotismo, acción y polémica tras el primer tráiler de 'Spartacus: House of Ashur'

Después de una primera y gloriosa temporada en 2010 a la que le siguieron una miniserie precuela, una secuela titulada Vengeance en 2012 y la tercera y última temporada de la serie en 2013, War of the Damned, Spartacus está muy próxima a regresar, como comprobaremos este mismo invierno en una fecha todavía por concretar.

Sin embargo, lo hará como no estamos acostumbrados, pues Spartacus: House of Ashurserá un spin-off en el que asistiremos a una de esas historias alternativas, o what if..., donde volveremos a encontrarnos conAshur, interpretado entonces y ahora por Nick E. Tarabay.

Viejos y nuevos luchadores

Y es que si recordáis, y a cuidado porque vienen spoilers, Ashur falleció en el Monte Vesubio, pero en esta nueva historia sobrevive y es recompensado por colaborar con los romanos recibiendo el control del ludus de Batiatus, la famosa academia de gladiadores.

El tráiler, presentado en la Comic-Con de San Diego, muestra a Ashur como el nuevo amo del ludus lidiando con las intrigas políticas de la Roma antigua, un mundo donde la traición es moneda corriente. Entre los gladiadores destaca Achillia (Tenika Davis), una gladiadora que desafía las normas al irrumpir en un escenario dominado por hombres, prometiendo un espectáculo que "escandaliza, perturba y ofende a la élite con cada gota de sangre".

El reparto incluye a Graham McTavish, Ivana Baquero, Jordi Webber, Claudia Black, Jaime Slater, Jamaica Vaughan, India Shaw-Smith y Leigh Gill, bajo la dirección de Steven S. DeKnight, creador de la serie original. House of Ashur se presenta como una experiencia "que dobla la historia, erótica y emocionante", ampliando el universo de Spartacus con una narrativa que explora el poder, la ambición y la lucha en un contexto brutal.

Polémica en la arena

Sin embargo, este avance no ha estado exento de polémica y en el momento de redactar esta noticia lleva casi tres veces más dislikes que likes (6700 frente a 2700), con comentarios acusan a la serie de priorizar una agenda de diversidad con la inclusión de Achillia, una gladiadora negra y homosexual, que además es capaz de abatir a luchadores que la doblan en peso y tamaño.

Además, la premisa de resucitar a Ashur, un personaje divisivo, ha generado confusión y descontento entre algunos seguidores que esperaban historias sobre personajes como Spartacus o Gannicus.