El contrato de fundación de Apple saldrá a subasta y el precio que podría alcanzar pocos lo podrán pagar

El año que viene se cumplirán 50 años de la fundación de Apple y, aunque la compañía los celebrará lanzando grandes productos al mercado como el iPhone plegable o la pantalla inteligente para el hogar, también se quiere conmemorarlo con la salida a subasta de su contrato de fundación, una de las piezas más valiosas que pueden existir.

En el pasado se han subastado otras piezas importantes en la historia de Apple, como varias unidades del primer iPhone selladas y sin abrir, pero el contrato de fundación de Apple Computer Company en 1976 puede ser el producto que rompa todos los récords porque podría alcanzar un valor de entre 2 y 4 millones de dólares.

El producto de Apple más caro que se ha subastado jamás

De acuerdo con el medio Airang News, dicha subasta, en la que se ofrecerá el contrato de fundación de Apple, se celebrará en unas semanas, concretamente el próximo 23 de enero de 2026. Christie's será la casa de subastas que la gestione y el valor del contrato se estima entre 2 y 4 millones de dólares, cifra que podría aumentar si hay más de un comprador interesado.

Este contrato es muy especial no solo por ser el de fundación de una de las empresas más importantes del mundo, sino también por constar de tres páginas en las que se reúnen los nombres y las firmas de Steve Jobs, Steve Wozniak y Ron Wayne, los fundadores de Apple Computer Company en abril de 1976, con un porcentaje de la compañía de 45, 45 y 10%.

Ron Wayne es quizá el nombre que menos te suene porque acabó retirándose del proyecto. En el momento de la fundación no había dinero suficiente y la empresa se creó a base de talento y conocimiento en tecnología. Wayne recibió un total de 2.300 dólares por su participación, sin imaginar que aquel proyecto del que se retiró sería uno de los más importantes del mundo.

Y es que, casi 50 años después, muchos productos de la historia de Apple se han subastado por grandes cantidades de dinero, pero ninguno tiene la importancia que sí tiene el contrato de fundación de la compañía. Veremos, dentro de unos años, cuáles son los productos que se subastan, pero lo que está claro es que alcanzarán cifras muy elevadas, como ocurre en la actualidad.

En el futuro, puede que los objetos con más valor sean algunos modelos de iPhone como el iPhone X, el iPhone plegable o el iPhone del 20 aniversario que Apple lanzaría en 2027. Estaremos atentos a por cuánto se acaba vendiendo dicho contrato, pero lo que está claro es que serán pocos los que podrán pujar y pagar por él.