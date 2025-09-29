Estos son todos los dispositivos que Apple podría presentar en octubre

Apenas se ha producido el lanzamiento oficial del nuevo y revolucionario iPhone Air y la espectacular entrada en escena de los modelos iPhone 17 Pro y desde las oficinas del Apple Park ya están planeando su próximo movimiento.

Los últimos rumores que han estado circulando por la red (vía iPadizate) sugieren que la firma californiana estaría reponiendo fuerzas de cara a los preparativos para un nuevo evento especial en octubre o, en su defecto, el anuncio de nuevos productos de hardware.

Todo lo que Apple podría presentar en octubre

Apple no descansa. La compañía de Cupertino ha actualizado una amplia variedad de dispositivos de electrónica este mismo año, incluyendo unos AirPods 4, unos AirPods Pro 3, un nuevo MacBook Air con chip M4, un iPad de 11ª generación y, recientemente, tres versiones del Apple Watch y la nueva línea de teléfonos iPhone 17.

Recordemos que, este año, Apple todavía no ha anunciado ningún nuevo chip para sus equipos iPad y Mac. De todas formas, es muy habitual que Apple celebre un evento en octubre o anuncie la llegada de nuevos dispositivos.

Apple TV 4K: un pequeño dispositivo de streaming con chip A17 Pro y mejoras de inteligencia artificial con Apple Intelligence.

AirTag: el pequeño localizador de Apple podría ver la llegada de su segunda generación con un rango de alcance tres veces mayor.

iPad Pro: nuevos modelos de iPad Pro con panel OLED en tándem y procesadores M5.

Apple Vision Pro: la firma también podría preparar el anuncio oficial de la segunda generación de su headset con chip M5 de cara a su comercialización en 2026.

MacBook Pro: Apple estaría a punto de presentar dos modelos de MacBook Pro con pantalla OLED y chips M5, M5 Pro y M5 Max.

Studio Display: uno de los mejores monitores del mercado que podria incorporar mejoras de hardware como un panel mini-LED.

Según Mark Gurman, periodista de Bloomberg especializado en la cadena de suministro de Apple, los rumores entran en concordancia con sus predicciones de cara a lo que resta del año, al menos en cuando a los equipos iPad.

En octubre de 2024, por ejemplo, la firma del logo de la manzana mordida presentó dos modelos de MacBook Pro con chips M4, M4 Pro y M4 Max; un iMac con chip M4, un Mac mini con chip M4 y M4 Pro.