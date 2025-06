Faltan dos días para que reabra el restaurante más estresante de la tele: dónde y cuándo ver 'The Bear 4'

Jeremy Allen White, el mismo que hace unos días nos dejó boquiabiertos por su brutal parecido al Boss en Springsteen: Deliver Me From Nowhere, el nuevo biopic sobre Bruce Springsteen, se vuelve a enfundar en su mejor traje: el del chef Carmy de 'The Bear', que hasta ahora le ha valido 3 Globos de Oro y 2 Emmys. La espera ha terminado, porque la cuarta temporada se estrena este jueves, con el equipo completo intentando salvar el futuro del restaurante, sumado al regreso de Jamie Lee Curtis. Sin embargo, no es lo único que llega a la plataforma del ratón esta semana, que también estrena la nueva serie de Marvel Television: 'Ironheart', situada temporalmente tras los eventos de Black Panther: Wakanda Forever, marcando el cierre de la Fase 5 del UCM.

Las novedades de Disney+ de esta semana (del 23 al 29 de junio)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes de las que consideramos más interesantes, te dejamos un resumen de las 2 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Disney+:

Ironheart - miércoles 25 de junio

- miércoles 25 de junio The Bear (Temporada 4) - jueves 26 de junio

Ironheart

La historia sigue a la joven Riri Williams (Dominique Thorne), una inventora superdotada y estudiante del MIT, que regresa a su Chicago natal con el objetivo de dejar huella en el mundo desarrollando una armadura más avanzada que la de Iron Man. Sin embargo, su viaje se complica cuando se cruza con "The Hood", Parker Robbins (Anthony Ramos), un villano que fusiona la magia oscura con el crimen, y cuya presencia amenaza con desestabilizar el delicado equilibrio entre tecnología y misticismo en la ciudad. Este enigmático personaje pondrá a prueba las habilidades de Riri, su ética y sus propios miedos, mientras lidia con el peso de sus decisiones, de las expectativas familiares y de los fantasmas del pasado. Además, no deja de cuestionarse cuál es el legado que quiere construir como nueva heroína del MCU.

La serie consta de 6 capítulos, con una duración que oscila entre 41 y 57 minutos cada uno. Los tres primeros estarán disponibles en Disney+ a partir de mañana, miércoles 25 de junio, y justo una semana más tarde se estrenarán los tres restantes.

The Bear (Temporada 4)

Esta serie sigue a Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), un chef con formación en restaurantes de alta cocina que vuelve a su ciudad, Chicago, para hacerse cargo del caótico negocio de su difunto hermano: una tienda de sándwiches Italian beef. Nada más llegar, Carmy se ve superado por el desastre de cocina que tiene que liderar, la cantidad de deudas que debe afrontar y el exigente equipo que le acompaña, sumado a sus propios conflictos personales y la presión autoimpuesta por alcanzar la excelencia culinaria. Pero, contra todo pronóstico, sus empleados se acaban convirtiendo en familia y el modesto local en un restaurante de alto standing.

En su cuarta temporada, Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y el resto del equipo luchan a contrarreloj para evitar el cierre definitivo del restaurante, marcado por una cuenta atrás y una crítica ambigua del Chicago Tribune. Con The Bear al borde de la quiebra, tensiones entre el personal y la incertidumbre sobre si Sydney se marchará tras recibir una tentadora oferta profesional, la dinámica del grupo y el propio futuro del local está más en juego que nunca. Además, se verán forzados a definir qué aspectos de su vida y su legado merecen conservar.

Esta temporada consta de 10 capítulos, con una duración aproximada de 35 minutos cada uno. Estará disponible en Disney+ a partir del jueves 26 de junio.