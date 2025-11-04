Fibra de 1 Gb por 7,26 euros: la oferta es insuperable, pero solo puedes contratarla si vives en estas localidades

Xenet acaba de lanzar una de las mejores tarifas de fibra de toda la historia en cuanto a prestaciones/precio. Parece mentira que alguien pueda ofrecer lo que ofrece esta operadora valenciana, pero así es. Por 7,26 euros al mes provee de fibra de 1 Gb de velocidad, y lo hace sin cuota de alta, ni permanencia y con el IVA ya incluido.

Suena irresistible, y para ciertas personas así es. Sin embargo, existe un problema para el consumidor nacional: la tarifa solo se encuentra disponible en la Comunidad Valenciana, y más concretamente en ciertas localidades. Únicamente si resides en las que enumeraremos a continuación puedes contratarla en su web.

Dónde se puede contratar

Xenet es una de las operadoras low-cost que tienen precios más bajos, valga la redundancia. No solo lo hacen en fibra, sino también en móvil, incluso con tarifas de GB ilimitados 5G por 8,90 euros al mes. La compañía de origen valenciano tiene su punto fuerte en los precios, que, a veces, incluso mejoran los de la low-cost por referencia: DIGI.

En este caso, ofrece fibra de 1 Gb por 7,26 euros al mes, como podemos apreciar en su web. Sin embargo, cuando vamos a contratarla, se nos indica que únicamente está disponible para las siguientes localidades:

Albarata de la Ribera

Algemesí

Almoines

Benicull

Benirredra

Corbera

Cullera

Daimus

El Perellonet

Favara

Fortaleny

Gandía

Guardamar

Llaurí

Polunya de Xuquer

Riola

Sollana

Sueca

Tavernes de la Valldigna

Valencia

Xeraco

Xeresa

Al seleccionar la tarifa, aparecen las localidades donde está disponible / Imagen: Xenet

Si resides en una de ellas o tienes casa allí, podrás contratarla. Repasemos las prestaciones y condiciones de la tarifa:

Precio definitivo de 7,26 euros al mes

Velocidad de 1 Gb

Sin cuota de alta

Sin permanencia

En caso de que desees combinarla con fibra y móvil, puedes optar por fibra de 1 Gb + móvil de 100 Gb por 10 euros al mes o fibra de 1 Gb + móvil de GB ilimitados por 15 euros al mes, ambas disponibles en la página de la operadora.

En definitiva, el precio de Xenet para su fibra es de los más bajos de España. Sin embargo, no puede ser contratado por cualquier persona, ya que únicamente, al menos de momento, se ofertan en Valencia. Si quieres tarifas de fibra baratas, pero no resides allí, igualmente tienes otras compañías alternativas, como DIGI, alemobil o Finetwork.