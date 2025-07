Si tu Google Home ya no te hace caso, no estás solo: Google admite los fallos de Assistant y anuncia grandes cambios

Google ha reconocido públicamente lo que muchos usuarios ya venían denunciando: su Asistente ha perdido precisión y fiabilidad. Los fallos en el control por voz, las respuestas lentas y la falta de consistencia en tareas básicas han provocado una oleada de críticas.

Para responder a estas quejas, la compañía ha anunciado que está preparando una serie de “mejoras importantes” que se lanzarán en otoño. Anish Kattukaran, director de producto de Google Home, ha pedido disculpas a los usuarios y asegurado que llevan meses trabajando para resolver los problemas.

Los errores más frecuentes han estado relacionados con acciones cotidianas como encender luces, reproducir música o controlar dispositivos inteligentes. Muchos usuarios afirman que el Asistente ya no ofrece la experiencia fluida que caracterizaba a Google en el pasado.

We hear you loud and clear and are committed to getting this right -- and making sure we have a long term solution that provides better reliability and capability. We have been actively working on major improvements for sometime and will have more to share in the fall.

— Anish Kattukaran (@AnishKattukaran) July 23, 2025