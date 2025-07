La pesadilla para la privacidad que estabas esperando ya está aquí: Amazon compra Bee, la pulsera que escucha todo lo que dices

Amazon ha confirmado la adquisición de Bee, una startup de wearables de inteligencia artificial, en un movimiento que deja muy claras las ambiciones del gigante tecnológico en el campo de la IA personal y ambiental.

El producto estrella de Bee es una pulsera, similar al formato de una Fitbit o una Xiaomi Smart Band, cuyo propósito principal no es otro que grabar de forma continua todo lo que escucha para crear recordatorios y listas de tareas para el usuario.

El dispositivo, que se vendía por un precio de 49,99 dólares más una suscripción mensual de 19 dólares, funciona como un oído siempre activo, a menos que el usuario lo silencie manualmente. El objetivo principal de la compañía, según declaró su cofundadora Maria de Lourdes Zollo, era crear un "teléfono en la nube", una especia de "espejo" del smartphone que diera al wearable acceso a cuentas y notificaciones para poder actuar como un verdadero asistente personal.

Un historial de privacidad preocupante

La adquisición, anunciada a través de una publicación de LinkedIn ha desatado inmediatamente todas las alarmas en materia de privacidad, y no es para menos. Aunque las políticas actuales de Bee aseguran que las grabaciones de audio no se guardan ni se usan para entrenar a la IA y que los usuarios pueden borrar sus datos en cualquier momento, no está claro si estas condiciones se mantendrán bajo el paraguas de Amazon.

Y el historial de Amazon en este campo es, como mínimo, preocupante. La compañía ha sido duramente criticada en el pasado por compartir grabaciones de las cámaras de seguridad Ring con la policía sin el consentimiento de los dueños ni una orden judicial.

Además, en 2023, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE. UU. sancionó a Ring tras descubrir que sus empleados y contratistas tenían acceso a los vídeos de los clientes.

La carrera por los 'wearables' de IA

Este movimiento de Amazon la sitúa de lleno en la nueva carrera por los wearables de IA, un campo en el que ya compiten o planean competir los grandes gigantes tecnológicos. Meta ya está integrando la IA en sus gafas inteligentes desarrolladas junto a Ray-Ban y Oakley, OpenAI está trabajando en su propio hardware y Google anunció en el I/O de mayo la inminente llegada de gafas inteligentes con Gemini integrado.

La propuesta de Bee, a diferencia de otros intentos fallidos como el Humane AI Pin, se basaba en un precio mucho más accesible para atraer al consumidor curioso. Ahora, con el poder de Amazon detrás, la idea de llevar un micrófono siempre encendido en la muñeca, escuchando y procesando cada una de nuestras conversaciones, está más cerca que nunca de convertirse en una realidad masiva. Y conociendo el historial de la compañía, la pregunta no es si podremos confiar en él, sino si deberíamos hacerlo.