Google ya tiene su propio "Duolingo", y está escondido en la app del Traductor

Si hablamos de aplicaciones para aprender idiomas en Android la primera que se te viene a la cabeza es, sin lugar a dudas, Duolingo, pero parece que al búho verde le ha salido un competidor tan duro como inesperado, ya que una reciente filtración ha desvelado que Google está trabajando en su propio "Duolingo", el cual está escondido en el Traductor de la gran G.

Esto es todo lo que sabemos del "Duolingo" de Google

Como podemos leer en el medio Android Authority, después de que el grupo de Telegram llamado "Gapps Leaks - Discussion" mostrara una nueva función del Traductor de Google llamada “Práctica” que es básicamente como un “Duolingo”, los expertos del citado medio se pusieron manos a la obra y consiguieron hacerla funcionar tras profundizar en la última versión de dicha app, cuyo número de compilación es 9.14.71.788519780.3-release.

Tal como puedes apreciar en la imagen que te dejamos bajo estas líneas, la primera pantalla de la función “Práctica” del Traductor de Google nos confirma que está en Beta y que su misión es crear lecciones personalizadas. Asimismo, también se menciona que se trata de un “período de prueba” con “acceso anticipado e ilimitado”, algo que nos hace pensar que esta funcionalidad será de pago, pero no sabemos si se incluirá en alguno de los planes de Google One o si será independiente.

Las primeras pantallas de la función 'Práctica' del Traductor de Google Propio

Además, la segunda pantalla revela que vas a poder aprender inglés, francés, español y portugués, aunque, de momento, solo es posible practicar en francés y español, y que una vez seleccionado el idioma al practicar, podrás elegir tu nivel de dificultad dente cuatro opciones: Inicial, Básico, Intermedio y Avanzado.

Asimismo, las siguientes capturas de pantalla de la función “Práctica” de Google Translate, las cuales puedes ver sobre estas líneas, nos muestran que vamos a poder elegir entre una variedad de escenarios o categorías para practicar como, por ejemplo, comida y bebida, saludos y presentaciones y preguntas por direcciones.

El 'Duolingo' de Google te permite escoger entre diferentes "escenarios" o categorías Propio

Estos escenarios se dividen, a su vez, en varios subtemas y por ejemplo, la categoría 'preguntas por direcciones' cuenta con subtemas como perderse cerca del hotel, encontrar un restaurante específico y localizar la estación de tren.

Pero eso no es todo, ya que el “Duolingo” de Google también incorpora un botón llamado "Crea tu propio escenario de práctica" con el que vas a poder crear lecciones totalmente personalizadas.

La función 'Práctica' del Traductor de Google te permite crear lecciones personalizadas Propio

Por último, debes saber que la función “Práctica” del Traductor de Google te permitirá ajustar el nivel de dificultad después de cada ronda y que te ofrece actividades diarias para fomentar que la uses todos los días (igual que Duolingo).