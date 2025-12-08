De la guitarra al algoritmo: el futuro del Country empieza a pasar por la IA

En Nashville, EE UU, la ciudad tradicionalmente considerada la cuna del country, ha comenzado a crecer con fuerza el uso de las herramientas de inteligencia artificial para la creación de música. Según ha señalado The Verge en un artículo, mediante la plataformas como Suno, algunos compositores han comenzado a generar demos en minutos a partir de grabaciones de guitarra y voz, acompañados de una instrucción con el estilo deseado. En apenas segundos, esta aplicación produce una maqueta completa sin la necesidad de músicos de estudio, costes adicionales ni tediosas horas de grabación.

Para aquellos nuevos músicos que buscan hacerse un hueco en el panorama del género, esta posibilidad ha supuesto un cambio significativo. "Le dices el género y lo interpreta todo a la perfección; es una locura", señaló el músico Patrick Irwin al hablar de la capacidad de Suno para generar una canción completa en muy poco tiempo.

No solo los primerizos empelan este método, también autores con experiencia están comenzando a recurrir a la IA para sus canciones y ritmo de producción. Algunos señalan que gracias a Suno pueden producir decenas de maquetas al año, con un coste mucho menor que de la forma tradicional.

Un método con sus fallos, pero que ha empezado a expandirse

Pese a parecer la nueva gallina de los huevos de oro, las canciones generadas por la inteligencia artificial aún no alcanzan una calidad de estudio perfecta. Las voces suelen escucharse procesadas, con tonos comprimidos o con una textura que recuerda a un MP3 anticuado. Pero para muchos artistas y sellos discográficos, eso resulta suficiente. Las demos permiten presentar ideas, melodías y estructuras a otros artistas, productores o sellos, incluso antes de grabar profesionalmente.

El fenómeno no ha tardado en generar consecuencias en la industria. Un hecho notable y bastante reciente ha sido el caso de Breaking Rust, un 'artista' creado mediante IA, cuya canción 'Walk My Walk' alcanzó el número 1 en la lista de ventas digitales de country de Billboard. Es la primera vez que un tema generado íntegramente por IA logra ese puesto.

Según los entendidos del mundo musical, 'Walk My Walk' no suena como una grabación humana convencional. El profesor de tecnología musical Jason Palamara declaró al medio Newsweek tras escucharla: “la pista suena muy comprimida y tiene ese extraño brillo digital, especialmente en las voces. Una vez lo notas, no puedes dejar de notarlo”.

Un primer paso que podría seguir expandiéndose

Más allá de la sorpresa comercial, este avance abre el debate sobre el futuro de la música country. La producción con IA ya no es una curiosidad, sino una herramienta que puede cambiar la forma en que se crean canciones, se hacen demos y se conciben los artistas.

Según ha señalado The Verge, muchos en Nashville ya lo consideran inevitable. A pesar de las preocupaciones, Suno acaba de obtener una financiación de 250 millones de dólares , genera 200 millones de dólares en ingresos anuales y su adopción se está acelerando. En dos años, se escucharan canciones creadas con la ayuda de Suno en toda la radio nacional de EE UU.