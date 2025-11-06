¿Te gusta compartir estados en WhatsApp? Muy pronto podrás hacerlo también con tus canciones favoritas de Apple Music

Apple ha lanzado recientemente la primera beta de iOS 26.2 para todos aquellos que estén dentro del programa de la compañía, con algunos cambios y novedades muy interesantes. Entre ellos destacan la posibilidad de regular la intensidad de Liquid Glass en el reloj de la pantalla de bloqueo o la opción de convertir los recordatorios en alarmas.

Sin embargo, hay una novedad que ha pasado desapercibida: la posibilidad de compartir canciones y letras directamente en los estados de WhatsApp. Actualmente solo se puede hacer en las historias de Instagram, y el funcionamiento será muy similar.

Así podrás compartir canciones y letras de canciones en los estados de WhatsApp

Cuando iOS 26.2 esté disponible, será muy sencillo compartir contenido de Apple Music en los estados de WhatsApp. Para ello, cuando una canción se esté reproduciendo, bastará con pulsar en los tres puntos y luego en el botón Compartir. En el menú que aparecerá, selecciona WhatsApp. Eso sí, debes tener en cuenta que al compartir una canción no podrás ver una previsualización del estado: se enviará directamente.

Este nuevo sistema está pensado, sobre todo, para compartir letras de canciones que más nos gusten. Para hacerlo, mientras se reproduce una canción, solo habrá que tocar el botón de las letras en vivo en la parte inferior y mantener pulsado el verso o los versos que quieras compartir.

Aparecerá el menú y verás una nueva opción llamada Estado de WhatsApp. En este caso sí aparecerá la historia en cuestión para que la puedas editar a tu gusto antes de enviarla. Si quieres compartir más de un verso, podrás seleccionar los que quieras antes de publicar el contenido en el estado, pulsando sobre ellos en la parte superior del menú de compartir.

Un añadido que se agradece, ya que actualmente solo se puede compartir contenido de Apple Music en Instagram. iOS 26.2 se lanzará en diciembre y será una versión importante, ya que también traerá la Traducción en Tiempo Real para los AirPods, una función que fue retrasada a causa de la Ley de Mercados Digitales de la UE.