La nueva temporada de 'Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales' ha empezado con un funeral

Estamos seguros de que todavía falta mucho para poder ver la nueva temporada, la 27 ya, que es probable que sea también la última, aunque siempre hay esperanza, de Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, pues en nuestro territorio todavía vamos por la 26, pero ya se ha estrenado en Estados Unidos donde el primer episodio ha llegado con sorpresa incluida.

El arranque de la nueva tanda de capítulos se produjo el pasado jueves 25 de septiembre en la cadena NBCy a través de Peacock, manteniendo su clásico horario de prime time. La expectación era máxima, tanto porque se trata de la producción de acción real más longevaen emisión en la televisión estadounidense como por la incertidumbre sobre su futuro. La serie ha sabido renovarse con los años, combinando nuevas tramas y rostros con los regresos puntuales de veteranos muy queridos por la audiencia.

Un adiós para empezar

El primer capítulo de esta temporada, titulado In the Wind, comienza con un tono solemne que ya anticipa que no estamos ante un arranque habitual. Lo que podría haber sido una simple reunión de antiguos compañeros se convierte rápidamente en un emotivo evento que marca un antes y un después para los protagonistas. Y es que, aunque la trama criminal sigue presente, el foco se sitúa sobre todo en los vínculos personales forjados a lo largo de décadas.

La sorpresa para los seguidores de la franquicia es que este primer episodio, y aquí viene el spoiler, arranca con el funeral del capitán Donald Cragen, interpretado por Dann Florek. Se trata de un personaje fundamental en la historia de la saga, presente desde la serie original de 1990 y parte del reparto fijo de Unidad de Víctimas Especiales hasta la temporada 15.

Su muerte ha servido al menos para reunir de nuevo a sus compañeros Propia

Aunque su salida como personaje regular se produjo hace más de una década, Cragen había regresado en varias ocasiones, la última en Ley y Orden: Crimen organizado en 2023. Ahora, la serie se despide de él definitivamente.

El episodio recoge el homenaje con imágenes de archivo de un discurso de jubilación del personaje, además de testimonios de Olivia Benson (Mariska Hargitay) y otros compañeros que destacan su papel como mentor y jefe. "Fue el mejor jefe que tuve. Todo lo que sé sobre ser capitana lo aprendí de él", afirma Benson, reflejando la importancia de Cragen en su trayectoria. La ocasión sirve también para un reencuentro con viejos conocidos como el Dr. Huang (BD Wong), Brian Cassidy (Dean Winters) o Amanda Rollins (Kelli Giddish), además de un emotivo cruce con Elliot Stabler (Christopher Meloni).

Dónde ver 'Ley y Orden' en España

SkyShowtime ofrece la temporada 23, mientras que Prime Video dispone de hasta la temporada 24, aunque las 13 primeras son de pago. Por su parte, Movistar Plus+ cuenta con las temporadas 21, 22, 23, 24 y 26, y es probable que sea la primera en emitir la temporada 27 cuando llegue a España.

En nuestro territorio, como hemos visto, los seguidores de Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales tienen varias opciones para disfrutar de temporadas anteriores mientras esperan la temporada 27, cuya fecha de estreno en el país aún no está confirmada.