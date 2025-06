Jensen Huang, jefe de Nvidia, responde al CEO de Anthropic: "Cree que la IA da tanto miedo que solo ellos deberían crearla"

En ocasiones hablamos de ideas enfrentadas en cuanto a inteligencia artificial y sus alcances se refiere, pero nunca de forma tan directa como ha sucedido recientemente. Las confrontaciones de pensamiento y futuros escenarios son, hasta cierto punto, razonables al haber diferentes implicaciones a la hora de desarrollar y defender los protagonistas sus áreas de interés.

Pero en este caso ha habido un duelo directo de ideas entre dos de los mayores exponentes en el sector tecnológico y de expansión de la AI. Y es que Jensen Huang, director ejecutivo de uno de los mayores fabricantes de procesadores gráficos del mundo, Nvidia, ha querido contestar al máximo responsable de Anthropic, Darío Amodei, acerca de un vaticinio de este último en el que dibujaba un futuro muy oscuro para un núcleo muy determinado de profesionales por culpa del avance de la inteligencia artificial.

Contraposición de ideas en el avance de la IA

La idea expuesta por Darío Amodei ya ha sido comentada previamente por otros ingenieros de la empresa emergente del sector de la IA como son Sholto Douglas y Trenton Bricken, quienes apuntaron a una automatización masiva de los empleos de oficina respaldada por Amodei.

Para el CEO de Anthropic, conocer los peligros de cuanto puede derivar de un crecimiento sin control de la inteligencia artificial exige que una compañía como la que lidera, nacida de la idea de priorizar la ética en la evolución de dicha tecnología, sea la referencia en los próximos pasos. Postularse a liderar un sector como este, con tantos implicados, era algo que no se podía quedar sin respuesta.

Dichas afirmaciones no fueron del agrado de Jensen Huang, quien durante la celebración del VivaTech 2025 de la pasada semana en París, no dejó pasar la oportunidad de mostrar sus discrepancias con las ideas de Amodei. En el transcurso del evento a Huang se refirió a las palabras del CEO de Anthropic acerca de que la IA reemplace en un plazo de cinco años gracias a la automatización y éste no dudó en responder que "estoy prácticamente en desacuerdo con casi todo".

Era solo la punta de lanza. Una vez señalada la idea principal de oposición a las ideas de Darío Amodei, Jensen Huang desgranó esa diferencia de criterios, basadas en la idea de Anthropic de querer liderar un sector con una competencia e importancia capitales en los tiempos modernos. Así lo expuso el propio Jensen Huang, tal como recogió la revista Fortune:

"Primero, cree que la IA es tan aterradora que solo ellos deberían implementarla. Segundo, cree que la IA es tan cara que nadie más debería implementarla... Y tercero, la IA es tan increíblemente poderosa que todos perderán sus empleos, lo que explica por qué deberían ser la única empresa que la desarrolle"

Trabajar en la IA con transparencia y colaboración

Las consecuencias que puede tener la automatización derivada de la evolución de la inteligencia artificial están a la orden del día y voces como la de Jack Ma, fundador de Alibaba, han mostrado su seria preocupación al respecto. Precisamente el hecho de que haya tanta gente en alerta por ello es lo que, a ojos de Jensen Huang, requiere que el tema sea abordado de forma colectiva y no solo por una empresa como Anthropic.

Huang fue muy claro a este respecto en su intervención durante el evento tecnológico VivaTech celebrado en París: "Creo que la IA es una tecnología muy importante; debemos desarrollarla y desarrollarla de forma segura y responsable. Si quieres que las cosas se hagan de forma segura y responsable, hazlo abiertamente... No lo hagas a oscuras y me digas que es seguro", apuntó ante el público asistente.

La automatización de procesos motivada por el desarrollo de la inteligencia artificial es un camino que parece imparable y que, por tanto, requiere de un control si se quiere abordar de forma razonable para que el tejido laboral note lo menos posible un impacto del que pocos dudan en el sector, aunque no haya un líder claro y desinteresado.