Joscha Bach, científico cognitivo, lanza la alerta definitiva: "La humanidad ya está muerta"

Los retos a los que se expone la humanidad son cada vez más acuciantes. Algunos de ellos son de reciente aparición, pero otros llevan tiempo ocupando espacio en el debate público sin que parezca que los gobiernos e instituciones logren un punto de entendimiento y actuación que vaya en la misma línea a nivel global.

Es el ejemplo del cambio climático, que preocupa de forma especial a la comunidad científica. Desde ella se han hecho estudios que han constatado la realidad que vive el planeta y los cambios que va a tener que enfrentar en el siglo XXI por cuestiones climáticas, pese a que haya voces como la del investigador Joscha Bach que se muestren pesimistas con el futuro que se avecina.

El cambio climático como causa del fin de la humanidad

El filósofo y científico cognitivo alemán participó a comienzos de este mes de mayo en el festival “How the Light Gets In” celebrado en La Haya, y en él mostró su punto de vista acerca del riesgo notable al que se enfrenta el planeta en caso de que los máximos mandatarios no tomen verdadera conciencia del peligro del cambio climático y de la ayuda que la inteligencia artificial puede ofrecer ante dicho reto.

Joscha Bach enfrentó en su exposición la urgente necesidad por parte de las administraciones de una revisión de sus protocolos si no se quiere abocar a la humanidad a un desenlace fatal:

“Realmente no sabemos cómo reformar nuestras propias instituciones para actualizarlas y que funcionen. Y esa es una situación bastante aterradora. Así que, básicamente, por defecto, ya estamos muertos”

Para alguien como Bach, investigador de inteligencia artificial, en ella la humanidad puede tener una aliada que los gobiernos han de saber aprovechar: “¿Y va a empeorar la IA esto? Lo dudo. Creo que nos dará herramientas para resolver algunos de estos problemas, potencialmente, para comprender la complejidad a la que nos enfrentamos”, señaló en su intervención.

En opinión del investigador alemán, el problema radica tanto en el cambio climático, pese a las medidas que cada uno puede tomar en su hogar para frenarlo, como en la sobreexplotación de los recursos, algo para lo que en palabras de Bach no existe un plan de contingencia ni alternativo por parte de los dirigentes. Según las palabras del propio Joscha Bach, la previsión más alejada con la que contamos llega al año 2.100, demostrando la falta de previsión que denuncia:

“La situación de partida es que nos enfrentamos al calentamiento global y al agotamiento inminente de los recursos, y no tenemos solución. Ninguna de nuestras instituciones civiles planifica a más de unas pocas décadas de antelación, y todas nuestras proyecciones, de alguna manera, terminan en 2100”

El hecho de no contar con un plan para enfrentar los riesgos mencionados y arrojar luz sobre el futuro en opinión de Bach “es un poco aterrador”. Su duda acerca de cómo resolverá la generación de gobernantes actual una situación que bajo su opinión resulta apremiante es firme, como lo es su predicción acerca del futuro de una humanidad que, según Joscha Bach, se encuentra sentenciada.