La joya de ciencia ficción que promete ser la mejor de 2025: está en streaming y tiene a un Ricardo Darín impresionante

Una noche cualquiera, en pleno verano porteño, empieza a caer una nieve que nadie esperaba... y muy pocos sobreviven. Así arranca la serie que lleva en el número 1 global de Netflix desde hace dos semanas, a la que ni You ni Las cuatro estaciones han conseguido destronar. Basada en la historieta argentina de 1957 creada por Héctor Germán Oesterheld, considerada una obra maestra de la ciencia ficción latinoamericana, lo que parecía una historia local se ha transformado en un bombazo, con una puesta en escena impactante, un mensaje profundamente humano y, por supuesto, un protagonista de lujo: Ricardo Darín.

Os lo contamos la semana pasada, pero ahora se puede afirmar con rotundidad: la crítica la está recibiendo con los brazos abiertos. En la web de reseñas Rotten Tomatoesroza la perfección, con un 94% de valoraciones positivas por parte de la crítica especializada y un 93% por parte del público, mientras que en FilmAffinity ya es considerada una de las mejores series de 2025, obteniendo la misma puntuación que la segunda temporada de The Last of Us.

La nevada tóxica que arrasó Buenos Aires

En un Buenos Aires actual, una noche de calor sofocante se convierte en una pesadilla cuando una nevada brillante empieza a caer sobre la ciudad. Más allá de lo inusual de ver nevar en pleno verano, el problema es que no se trata de nieve normal y corriente: los copos son mortíferos, y quienes entran en contacto con ellos mueren al instante, arrasando con casi toda la población argentina. En medio del desconcierto, los pocos supervivientes que quedan se encierran en sus casas, tratando de entender qué está ocurriendo, pero pronto descubren que la nevada fue solo el comienzo de algo mucho mayor: una invasión alienígena que amenaza con destruir la Tierra.

Juan Salvo (Ricardo Darín), un electricista que en tiempos fue veterano de la Guerra de las Malvinas, esel encargado de liderar un grupo de supervivientes de lo más variopinto, compuesto por su hija adolescente, un taxista cascarrabias y una científica obsesionada con los OVNIs. Con un Buenos Aires apocalíptico y convertido en un campo de batalla, la historia sigue a este grupo de personas comunes enfrentándose a lo desconocido, improvisando armas con herramientas domésticas mientras intentan localizar el epicentro de la invasión, que podría estar en el Obelisco. Además, la serie no solo explora la supervivencia individual: es una metáfora sobre la resistencia colectiva, la organización y el valor de no rendirse, incluso cuando todo parece perdido.

Esta serie ya forma parte del catálogo de Netflix, y al ser exclusiva, de momento no podrás encontrarla en ninguna otra plataforma. Toma nota, porque 'El Eternauta' promete dar muchísimo que hablar en los próximos meses. Lo mejor de todo es que puedes verla de una sentada: tiene solo6 capítulos, con una duración aproximada de 45-75 minutos cada uno, ideal para esos maratones de una tarde.