La versión española de 'Succession', con José Coronado como nuestro Logan Roy, novedad estrella de la semana en Netflix

Estamos acostumbrados a que Netflix nos presente un aluvión de títulos nuevos semana tras semana, pero en esta ocasión la plataforma más popular del streaming se ha pasado con la cantidad. Y nosotros encantados, claro. La gran apuesta de su tanda de estrenos es el drama familiar Legado, con José Coronado como un patriarca en pie de guerra contra sus hijos, pero lo mejor es que esta serie no llega sola: los amantes de la animación adulta irán directos a por la cuarta temporada de Love, Death + Robots, mientras los más futboleros optarán por descubrir la historia del fenómeno brasileño Vinícius Jr., y otros tantos se decantarán por los giros inesperados de la nueva serie mexicanaSerpientes y escaleras, con Cecilia Suárez y Martiño Rivas como parte del elenco.

Las novedades de Netflix de esta semana (del 12 al 18 de mayo)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes de las que consideramos más interesantes, te dejamos un resumen de las 16 novedades que van a llegar a lo largo de esta semana al catálogo de Netflix:

El sabor de lo nuestro - lunes 12 de mayo

- lunes 12 de mayo Malos pensamientos - martes 13 de mayo

- martes 13 de mayo Secretos del deporte: El rey del hígado - martes 13 de mayo

- martes 13 de mayo Serpientes y escaleras - miércoles 14 de mayo

- miércoles 14 de mayo Fred y Rose West: Una historia británica de terror - miércoles 14 de mayo

- miércoles 14 de mayo Cacería implacable: Osama bin Laden - miércoles 14 de mayo

- miércoles 14 de mayo Love, Death + Robots. Volumen 4 - jueves 15 de mayo

- jueves 15 de mayo Baila, Vini - jueves 15 de mayo

- jueves 15 de mayo Los secretos que ocultamos - jueves 15 de mayo

- jueves 15 de mayo Apuesta - jueves 15 de mayo

- jueves 15 de mayo Perni (Temporadas 1-5) - jueves 15 de mayo

- jueves 15 de mayo Gracias, ¿el siguiente? (Temporada 2) - jueves 15 de mayo

- jueves 15 de mayo Legado - viernes 16 de mayo

- viernes 16 de mayo Los costureros - viernes 16 de mayo

- viernes 16 de mayo Querido Hongrang - viernes 16 de mayo

- viernes 16 de mayo Fútbol en familia - viernes 16 de mayo

Malos pensamientos

Creada y protagonizada por el comediante Tom Segura, quien narra e interpreta a varios personajes, se compone de una colección de relatos breves independientes que desafían los límites del humor (negro) y exploran el lado más oscuro de la mente humana. Con un estilo que ha sido comparado con el de Black Mirror y The Twilight Zone, pero desde una perspectiva mucho más cómica y surrealista que las mencionadas, esta serie aborda temas tabú y situaciones socialmente incómodas que acaban tornando incluso perturbadoras.

La serie consta de 6 capítulos, con una duración aproximada de 30 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir de mañana, martes 13 de mayo.

Serpientes y escaleras

En el patio de una prestigiosa escuela de Jalisco, México, una pelea entre dos alumnos involucra a dos de las familias más poderosas del estado. Esta historia salpica directamente a Dora López (Cecilia Suárez), una maestra subestimada, cuyo mayor sueño es convertirse en la directora de la institución. Sin embargo, este incidente aparentemente trivial lo cambia todo, llevándola por un camino de ambición, poder y corrupción, enfrentando dilemas éticos que pondrán a prueba su integridad y sus límites. Cada decisión tomada por los personajes puede ser una escalera hacia el éxito o una serpiente que los haga caer, en una metáfora constante sobre el ascenso y la caída en los círculos de élite.

La serie consta de 6 capítulos, con una duración aproximada de 40 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir del miércoles 14 de mayo.

Love, Death + Robots. Volumen 4

La cuarta temporada de Love, Death + Robots, la aclamada serie de animación para adultos creada por Tim Miller y producida por David Fincher, trae nuevos cortometrajes autoconclusivos que exploran mundos futuristas, tecnología avanzada y dilemas humanos desde perspectivas únicas. Entre ellos, podremos ver Can't Stop, que recrea de manera surrealista el concierto de los Red Hot Chili Peppers en Slane Castle en 2003, presentando a los miembros de la banda como marionetas animadas. Otro episodio notable es The Screaming of the Tyrannosaur, con una batalla sangrienta entre mutantes montados en dinosaurios, con la participación del youtuber MrBeast. Además, The Other Large Thing cuenta la historia de un gato que intenta conquistar el mundo con la ayuda de un robot mayordomo, con la voz de John Oliver.

La serie consta de 10 capítulos, con una duración que varía entre 5 y 20 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir del jueves 15 de mayo.

Baila, Vini

Esta es la historia de Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, la estrella brasileña del Real Madrid y uno de los futbolistas más influyentes de la actualidad. La producción hace un repaso desde sus humildes orígenes en São Gonçalo (Río de Janeiro), donde comenzó a forjar su sueño de convertirse en futbolista para ayudar a su familia a salir de la pobreza, hasta sus logros deportivos o los episodios de racismo que ha sufrido, como el de 2023 en Mestalla, el estadio del Valencia. A través de imágenes inéditas de su infancia, testimonios de familiares y entrevistas con figuras del fútbol como Neymar Jr., Karim Benzema, Toni Kroos, Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Roberto Carlos, este documental muestra su lado más humano, su carácter alegre y su pasión por el baile, que tanta controversia ha generado durante las celebraciones de sus goles.

El documental tiene una duración de 1 hora y 46 minutos. Estará disponible en Netflix a partir del jueves 15 de mayo.

Legado

Federico Seligman (José Coronado), un poderoso magnate de los medios de comunicación, se ve obligado a retirarse tras ser diagnosticado con una grave enfermedad, lo que implica ceder el control de su imperio a sus hijos. Durante dos años, permanece alejado de los negocios mientras lucha por su recuperación, pero al regresar se encuentra con una situación de lo más desconcertante: sus hijos -Yolanda (Belén Cuesta), Andrés (Diego Martín), Guadalupe (Natalia Huarte) y Lara (María Morera)- están llevando las empresas por un rumbo que él detesta. Decidido a proteger su legado, Federico inicia una silenciosa batalla para recuperar el control y evitar que sus descendientes destruyan todo lo que él construyó.

La serie consta de 8 capítulos, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir del viernes 16 de mayo.