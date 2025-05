La joyita de ciencia ficción que nos explica cómo sería el impacto de un asteroide en la Tierra: tiene a un Bruce Willis impresionante

Cuando el cineasta Michael Bay estrenó esta película en 1998, no pretendía hacer una obra maestra del cine ni ser aplaudido por los astrónomos de todo el mundo: quería entretener, emocionar y hacerlo volar todo por los aires. Y lo consiguió. Con un reparto liderado por Bruce Willis, Ben Affleck y Liv Tyler, la película se convirtió en uno de los grandes taquillazos de su década, a pesar de haber sido vapuleada por la crítica, obteniendo incluso varias nominaciones a los premios que "reconocen" las peores películas del año: los Razzie.

En la famosa web de reseñas Rotten Tomatoes, la puntuación de los expertos apenas supera el 40%, mientras que la audiencia le da un generoso 73% de valoraciones positivas. Ahora bien, ¿qué conclusión podemos sacar de estas opiniones tan contradictorias? Pues que puede que no sea una joya científica, pero como espectáculo es casi imbatible, y si la miras con ojos de espectador lo más probable es que te haga pasar un buen rato. Además, merece la pena solo por escuchar I Don't Want to Miss a Thing, el temazo de Aerosmith, que tras su estreno se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda.

Todo un clásico del cine de desastres

La historia comienza con una referencia al impacto de un meteorito que causó la extinción de los dinosaurios, sugiriendo que un evento similar podría repetirse. Entonces, la acción nos traslada a la actualidad, cuando la NASA detecta un asteroide del tamaño de Texas que se dirige a la Tierra a gran velocidad, estimando que tardará solo 18 días en impactar. Ante la inminente catástrofe, la agencia espacial del gobierno de Estados Unidos decide tomar una medida desesperada: quieren perforar el asteroide e introducir una bomba nuclear para partirlo en dos y desviar su trayectoria.

Para hacerlo, reclutan a Harry S. Stamper (Bruce Willis), el mejor perforador de petróleo del mundo, quien acepta la misión a cambio de llevar consigo a su propio equipo de perforadores, entre ellos A.J. (Ben Affleck), el novio de su hija (Liv Tyler). El grupo, tras un accidentado entrenamiento y viaje espacial, enfrenta numerosos desafíos técnicos y personales en el asteroide. En una carrera contrarreloj cargada de acción, patriotismo y sacrificio, el destino del mundo depende de un puñado de hombres que no tienen ningún tipo de experiencia en el espacio, pero sí en perforación.

Clásico de clásicos, si todavía no has visto 'Armageddon', bajo mi punto de vista te estás perdiendo un peliculón. Es perfecta si quieres olvidarte del mundo durante 2 horas y media, y es que tiene algunas de las secuencias más memorables del cine noventero. Es posible alquilarla o comprarla desde varias plataformas de streaming, pero si estás suscrito a Disney+ la encontrarás en su catálogo.