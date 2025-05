'Five Nights at Freddy's 2', 'M3GAN 2.0', 'Wicked: For Good' o 'Jurassic World: El renacer' ya tienen plataforma de estreno en streaming

Vivimos en un mundo donde, por norma, aunque siempre hay excepciones, claro está, las películas cada vez tardan menos en llegar al streaming. Lo que pasa es que hay tantas plataformas destinadas al contenido bajo demanda que uno no sabe ya qué contratar y qué no, siendo lo más seguro que nos dejemos un buen dinero al mes en ellas.

No estamos diciendo que no merezca la pena, cada cual sabrá lo que ve al mes y si le parece una buena inversión, a fin de cuentas el entretenimiento y su coste es difícil de mesurar de manera objetiva, pero nunca está de más estar sobre aviso acerca de lo que va a llegar en un futuro a cada uno de los servicios de vídeo de esta índole.

Una plataforma no universal, pero casi

Y es que Universal ha confirmado recientemente que varios de sus próximos grandes estrenos llegarán, tras su paso por cines y su correspondiente ventana de PVOD (pagar por ver contenido bajo demanda), en exclusiva a Peacock, su plataforma de streaming la cual opera en Estados Unidos.

En la lista se incluyen títulos tan esperados como Five Nights at Freddy's 2, que se estrenará en cines el 5 de diciembre de 2025; M3GAN 2.0, cuyo lanzamiento está previsto para el 27 de junio de 2025 tras un cambio respecto a su fecha original; Jurassic World: El renacer, que llegará a la gran pantalla el 24 de julio de 2025; o Wicked: For Good, segunda parte del musical que verá la luz en noviembre de este mismo año y cuya primera entrega veremos pronto en streaming.

Además de estas superproducciones, también se ha anunciado que otras cintas como Nadie 2, Black Phone 2, Downton Abbey: El gran final o la nueva adaptación de Cómo entrenar a tu dragón seguirán el mismo camino, consolidando a Peacock como el destino prioritario para los grandes lanzamientos de Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation e Illumination.

Recordaros asimismo que NBC, parte de NBCUniversal, ha renovado recientemente sus longevas seriesLey y orden su su spin-off, Unidad de víctimas especiales, además de haber mostrado The paper, ambientada en el universo de The Office, a la que también ha puesto fecha de estreno.

¿Y en nuestro país?

Eso sí, en España, Peacock no opera como servicio independiente. Aquí, la plataforma que habitualmente alberga estos contenidos es SkyShowtime, que ya ha ofrecido estrenos de Universal y títulos emblemáticos como El especialista, Robot salvaje, The Agency o Tulsa King. Por tanto, lo más probable es que estas películas y series lleguen también a SkyShowtime una vez superado su recorrido cinematográfico.