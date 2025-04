Los juegos gratis de PlayStation Plus del mes de abril ya están disponibles en PS5 y PS4

PlayStation Plus inicia un nuevo mes cargado de grandes novedades para el servicio de suscripción. Tras permitir que en marzo todos los usuarios suscritos a la plataforma disfrutaran de Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, ahora es el turno de los juegos gratis correspondientes al mes de abril. De este modo, tras el anuncio oficial que se produjo la semana pasada, estos nuevos títulos ya se encuentran disponibles para descargar sin ningún tipo de coste adicional tanto en PS5 como en PS4.

Así pues, cualquier usuario con una suscripción activa en PlayStation Plus puede reclamar en estos precisos instantes Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory, RoboCop: Rogue City y The Texas Chain Saw Massacre, los nuevos juegos gratis que estarán disponibles durante todo el mes de abril. La promoción termina el próximo 6 de mayo, de modo que hay tiempo suficiente para sumar estas propuestas de manera permanente a las bibliotecas de PS5 y PS4.

[[H2:Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory]]

Tras ser acusado de un crimen que no ha cometido, Keisuke Amazawa no tiene más remedio que adentrarse en el Mundo Digital e investigar para demostrar su inocencia, aunque para ello tenga que unirse a un grupo de hackers y ayudarles a resolver los problemas que amenazan a este universo misterioso a través de Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker's Memory.

RoboCop: Rogue City

Conviértete en el legendario héroe parte hombre, parte máquina, todo policía y haz justicia por las peligrosas calles plagadas de delincuencia del Viejo Detroit con RoboCop: Rogue City. Con tu potente Auto-9 o cualquiera de las otras 20 armas disponibles, erradica a los criminales en esta explosiva aventura en primera persona. Gracias a tu fuerza robótica y a tus habilidades cibernéticas, que pueden mejorar según progresas, eres el agente de Policía más eficaz defendiendo la ley.

The Texas Chain Saw Massacre

Ponte en la piel de un miembro de la conocida familia Slaughter, o en la piel de una de sus víctimas, en The Texas Chain Saw Massacre: un juego de terror asimétrico en tercera persona que se basa en la icónica película de 1974. Como víctima, usa bien la cabeza y no hagas ruido para escapar de la familia y encontrar las herramientas necesarias para salir con vida. Los jugadores que encarnen a la familia Slaughter tendrán que ir a por sus invitados y no dejar que se escapen. Es hora de que descubráis si tenéis lo necesario para sobrevivir.