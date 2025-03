Quien es Priscilla Chan, la mujer que hace “enloquecer” a Mark Zuckerberg

El CEO y fundador de Meta, Mark Zuckerberg, es uno de los magnates de la tecnología que se ha alineado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su llegada a la Casa Blanca. Este hombre, con fama de "bicho raro", según "The Social Network", y extremadamente inteligente que creó Facebook en su habitación de Harvard, es objeto de memes por su peculiar personalidad. En las últimas horas, se ha hecho viral el baile con el que ha sorprendido a su esposa, Priscilla Chan, para celebrar su cuarenta cumpleaños.

Caracterizado de Benson Boone, estrella en TikTok y éxito global gracias a "Beautiful Things", el empresario estadounidense subió al escenario con un mono similar al que el músico lució en los últimos premiso Grammy. No fue su único look. Empezó la velada con un elegante vestido blanco adornado con brillantes que luego cambió por un sofisticado vestido negro y guantes a juego. Puso el broche de oro a la noche con un llamativo traje rojo ceñido al cuerpo. En presencia del resto de invitados, interpretó la popular canción de Boone "Beautiful Things" dedicándosela a Priscilla. Imitando al cantante, Zuckerberg se subió también a un piano y dio una voltereta ante los ojos de su emocionada esposa, que parecía no dar crédito. La publicación compartida por el propio multimillonario en su perfil de Instagram acumula más de 700.000 "me gusta".

A pesar de los 15 millones de seguidores que acumula en su cuenta de Instagram, ella es una de las pocas personas que conforman su círculo de confianza. Se conocieron en la Universidad de Harvard donde estudiaban y contrajeron matrimonio en 2012 en una ceremonia íntima en su jardín de la casa en Palo Alto. La pareja tiene tres hijos en común.

Zuckerberg nació en Nueva York el 4 de mayo de 1984. De padre dentista y madre psicóloga, el joven creció en la localidad de Dubbs Ferry. Admira a Picasso y Einstein y, entre sus series y películas favoritas, se encuentran "Matrix" y "Juego de Tronos".

Hace un año, con motivo del 39 cumpleaños de Priscilla, le regaló a una estatua esculpida en mármol de más de dos metros de altura. Poco después le llegó el siguiente obsequio: "Priscilla quería una minivan, así que he estado diseñando algo que estoy bastante seguro de que debería existir: un Porsche Cayenne Turbo GT Minivan. Ingresó un GT3 Touring manual para que fuera suyo y de ella". Este año ha vuelto a superar cualquier expectativa.

Priscilla nació en Braintree, Massachusetts, el 24 de febrero de 1985, aunque pasó buena parte de su infancia en Boston. Es hija de inmigrantes chinos de Vietnam y creció hablando cantonés. Su excelente expediente académico le permitió ingresar en la Universidad de Harvard, donde se graduó en Medicina. Trabajó como pediatra hasta 2015 y un año más tarde fundó "The Primary School", una organización sin ánimo de lucro dedicada a la atención prenatal, en East Palo Alto, California. Junto a Zuckerberg, crearon la Chan Zuckerberg Initiative, que es su nueva sociedad de responsabilidad limitada centrada en la salud y la educación.